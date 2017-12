Wiadomości z Izraela (1.12.2017)

NIEZWYKŁE ZNALEZISKO W IZRAELU – Archeolodzy znaleźli 1500 letnią chrześcijańską mozaikę., która była dekoracją podłogi kościoła czy klasztoru. Eksperci znaleźli tę mozaikę w starym położonym nad Morzem Śródziemnym miastem Aszdod-Jam, który jest częścią nowożytnego miasta Aszdod. O znalezisku Urząd Starożytności poinformował w czwartek 23.11.2017. Grecki napis o budowniczych budynku dał archeologom ważną wskazówkę dla datowania. „Wybudowany obiekt dzięki łasce bożej (lub Chrystusa) za panowania Prokopa, naszego niezwykle pobożnego i świętego biskupa, w miesiącu dios w trzecią indykcję w roku 292”. Rok ten odpowiada 539 roku naszej ery. * Aszdot-Jam był ważnym miastem bizantyjskim. Długi czas przysypany był piaskiem wydm nadmorskich, a teraz okrywane są jego tajemnice. (Fox) „I Przekażę ci ukryte skarby i bogactwa starannie schowane, żebyś się przekonał, że Ja jestem Panem i Bogiem Izraela, który cię po imieniu wezwał.“ – Izajasz 45,3

EGIPT OKRYTY ŻAŁOBĄ PO ZABICIU 305 OSÓB W MECZECIE

– W sobotę, 25.11.2017 Egipt okrył się żałobą z powodu 305 wiernych, którzy w przeddzień zostali zabici na Półwyspie Synai. W całym kraju wymawiane były modlitwy, kiedy uzbrojony mężczyzna spowodował eksplozję ładunku wybuchowego, a następnie strzelał do przebywających w meczecie Rawda na północnym Synaju. Egipska amia potyka sią tam z bandytami z ISIS. Liczba ofiar wzrosła jeszcze przez noc z 235 do 305 osób, w tym 27 dzieci. Prokurator potwierdził liczbę ponad 100 osób rannych. Prezydent Abdel Fattah el-Sissi ogłosił trzydniową żałobę i oświadczył, że akty terroru będzie zwalczał z odpowiednią ostrością. Był to najgorszy zamach od 11. września 2001 r. Kilka godzin później egipskie lotnictwo zniszczyło nie tylko pojazdy użyte podczas zamachu, ale i ostrzelała bazy terrorystów i składy broni. Według naocznych świadków terroryści zablokowali ulice wokół miejsca zamachu i podpalili je. W zamachu udział wzięło od 10 do 20 zamachowców. Jedna z ofiar Magdy Rizk powiedział; „Nosili maski i mundury armii”. Dodał, że okoliczni mieszkańcy już wcześniej słyszeli pogróżki grup ekstremistycznych. (Times of Israel) Proszę módlcie się po tym niemiłosiernym zamachu za osoby w żałobie. Proście by ISIS i stojące a nim ugrupowania zostały odnalezione i zwyciężone. „Ratuj mnie, o Boże, przed ludźmi złymi, strzeż mnie przed gwałtownikami!” – Psalm 140,2-3

BRAK EFEKTYWNOŚCI EGIPSKICH SIŁ BEZPIECZEŃSTWA – IZRAEL ZANIEPOKOJONY

– Już w przeszłości zdarzały się zamachy w Egipcie, np. w okręgu Gise w pobliżu Kairu, gdzie zabitych zostało ponad 50 egipskich policjantów, kiedy dokonano aresztowań członków bractwa muzułmańskiego. Z punktu widzenia izraelskiego, porażka Egipskich służb obrony, zwłaszcza na Synaju, jest zadziwiająca. Trudno jest zrozumieć, jak Egipt po dziesiątkach lat walki z ISIS nie mógł rozbić malej grupy 1000 terrorystów i udaremnić tak krwawe ataki. Nieefektywność egipskich sił bezpieczeństwa woła do nieba, zwłaszcza kiedy się pomyśli, że Izrael mając dobre rozpoznanie z dronów pomaga Egiptowi dając informacje wywiadowcze. Sfrustrowane są i zaskoczone także Stany Zjednoczone. Wielokrotnie wskazywały one Sisiemu, że egipskie siły bezpieczeństwa nie są wystarczająco przygotowane; ich postępowanie jest nieplanowe i nieobliczalne. Egipt jest jeszcze daleko od takiej efektywności jaką wobec terrorystów wykazuje Izrael. (Haaretz) „Za dni owych będzie jeszcze w Egipcie pięć miast mówiących językiem kanaańskim. Otóż mieszkańcy owych miast będą składać przysięgę na Pana Zastępów. Jednym z tych miast okaże się Ir – Hahares.“ – Izajasz 19,18

SOLIDARNOŚĆ Z EGIPTEM

– Fasada ratusza w Tel Avivie-Jaffo wieczorem 24.11.2017 była w kolorze czerwonym, białym, czarnym i złotym, jako znak solidarności z Egiptem po brutalnym zamachu przeprowadzonym kilka godzin wcześniej. Burmistrz Tel Avivu, Ron Huldai, wypowiedział do południowych sąsiadów słowa ubolewania z powodu bezsensownej śmierci 300 muzułmańskich wiernych po modlitwie wieczornej. „Zdarzył się w Egipcie straszny zamach. Przesyłamy naszym przyjaciołom za sąsiednią granicą wyrazy współczucia, a nasz ratusz oświetlamy na waszą cześć [kolory egipskiej flagi]” – twierdził Huldai. (Jerusalem Post)

IZRAELSKIE SZLAKI TURYSTYCZNE

– Dr Haggai Ben Artzi, docent żydowskiej historii na uniwersytecie Bar-Ilan pogratulował ministrowi turystyki Jariv Levinowi zmiany izraelskich narodowych szlaków turystycznych. Przebiegają one przez Judeę, Samarię, Jerozolimę i Wzgórza Golan. „Szkoda, ale dopiero 50 lat po wojnie sześciodniowej szlaki biegną wreszcie przez najważniejsze miejsca biblijne. Minęły lata kiedy nie można było przejść przez Wzgórza Golan, Stare miasto w Jerozolimie, wejść do Judei, Samarii czy zwiedzić Hebron. Ktoś tego zaniedbał” – powiedział Ben Artzi. Podkreślił, że dolina Jordanu, Jerycho i Wzgórza Golan w czasach pierwszej i drugiej świątyni pełniły centralne role dla narodu żydowskiego. A mimo tego szlaki narodowe nie mogły obejmować tych terenów. Artzi ma nadzieją, że ściągnie to więcej Izraelczyków na te ziemie, bliżej osiedli żydowskich w Samarii i Judei. „Kiedy spotykam zwykłych turystów opowiadają jak było w Himalajach, południowej Ameryce czy w Chinach, ale kiedy zapraszam ich do Beit El – boją się. Dlatego mama nadzieję, że projekt ten przyciągnie więcej Izraelczyków zainteresowanych miejscami związanymi z Biblią i zwiąże bardziej hebrajskie serca z tymi ziemiami.” (Arutz 7)

STOSUNKI Z KRAJAMI ARABSKIMI

– Izraelski ambasador przy ONZ Danny Danon powiedział teraz, że Izrael pielęgnuje dobre stosunki z wieloma krajami arabskimi, nawet gdy oficjalnie nie chcą uznać prawa Izraela do istnienia. „Mowa tu o kilkudziesięciu krajach muzułmańskich, w tym także arabskich, które rozumieją potencjał kryjący się w kontaktach wzajemnych. Państwo Izrael nie jest źródłem lokalnego konfliktu, jest częścią rozwiązania. Dlatego rozbudowujemy nasze współpracę”. Danon dodał, że amerykańska ambasadorka przy ONZ Nikki Haley drastycznie zmieniła atmosferę w ONZ. „Według pogłosek Arabia Saudyjska stoi szczególnie blisko Izraela, gdyż oba kraje obawiają się Iranu i ten strach ich jednoczy. Libańska gazeta Al-Akhbar pisała w listopadzie 2017, że Arabia Saudyjska rozważa możliwość normalizacji stosunków z Izraelem, i to jeszcze przed Trumpem i jego wysiłkami w tym kierunku; celem jest tutaj nie tylko status PA, ale i uznanie Izraela przez większość państw arabskich. (Arutz 7) Proszę módlcie się o poprawę stosunków między Izraelem i krajami arabskimi oraz o uznanie państwa żydowskiego. Módlcie się o wspólną postawę wobec wrogo nastawionych krajów i grup na Bliskim Wschodzie, na przykład wobec Iranu, Hisb-Allahowi i innymi grupami terrorystycznymi, które są sponsorowane przez tę islamską republikę. Módlcie się by izraelscy politycy, czołowe osobistości i opinia publiczna szukała najpierw Pana jeżeli chcą być chronieni przed swoimi wrogami. – Psalm 91

ARABSKA APOKALIPSA

– Iran jest gotowy ze swoimi bazami wypadowymi na terenie Syrii, niektóre także na Wzgórzach Golan, oddalone niecałe 50 km od granicy Izraelskiej. Powodem tego jest życzenie Teheranu sprowokowanie islamistycznej , apokaliptycznej katastrofy jakby miała ona mieć strategiczne znaczenie. Tak widzą to szyiccy uczeni i eksperci z szyickiej teologii. Ryan Mauro z Clarion Project argumentuje, że bazy dla broni konwencjonalnych czy to asymetrycznych ataków nie mają znaczenia. Jedynym motywem jest wypełnienie szyickiego proroctwa o ostatecznym zniszczeniu państwa żydowskiego, w które wierzą religijni przywódcy Iranu; według proroctwa wtedy przyszedłby ich wybawca, Mahdi. (World Net Daily)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel