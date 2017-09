Wiadomości z Izraela (1.09.2017)

IZRAELSCY LEKARZE PRZYWRACAJĄ UŚMIECH AFRYKAŃSKIM DZIECIOM – Operacja trwa tylko godzinę pozwala jednak setom dzieci raźniej patrzeć w przyszłość. Ten wkład pochodzi od dwóch chirurgów plastycznych z centrum medycznego Ramban w Hajfie. Wrócili oni niedawno z Afryki, gdzie operowali dzieci ze zniekształceniami twarzy. Dr Omri Emodi, chirurg twarzy i dr Zach Sharony, chirurg plastyczny byli w Ghanie w ramach operacji „Operation Smile”. Akcje przygotowała amerykańska organizacja non profit. Wiek pacjentów wynosił od kilku miesięcy do lat 20. Wszyscy oni pochodzili z Ghany, przy czym niektórzy musieli jechać 800 km. Większość cierpiała na rozszczepienie wargi, u innych zoperowano skomplikowane zniekształcenia twarzy. Medycy pracowali w siedmiu prowizorycznych salach operacyjnych w mieście Ho i w ciągu ośmiu dni przeprowadzili 155 zabiegów. (Times of Israel)

PRZEWODNICZĄCY PA: „BĘDĘ PŁACIŁ TERRORYSTOM PIENIĄDZE AŻ NIE UMRĘ.“

– Przewodniczący tzw. autonomii palestyńskiej (PA) powiedział w ostatnich dniach sierpnia słowa skierowane do Amerykanów, że będzie nadal będzie płacił terrorystom, którzy atakowali Żydów. „Nie zamierzam zaniechać płacenia rodzinom odsiadujących kary w więzieniach terrorystów, nawet gdybym miał stracić stanowisko. Będę płacił im uposażenia, aż umrę”. Amerykański specjalny wysłannik Jason Greenblatt i doradca w Białym Domu Jared Kushner spotkali się 24.08.2017 z premierem Netanjahu w Jerozolimie i potem z Abbasem w Ramallah. Abbas powiedział amerykańskiej delegacji, że wie o skomplikowanej sytuacji, ale kiedy się „stara i posiada dobrą wolę” nic nie jest niemożliwe.

Cenimy wysiłki prezydenta Trumpa, który powiedział, że będzie pracował nad wypracowaniem porozumienia o historycznym znaczeniu.” (Arutz 7) Faktem jest to, że PA i jej przewodniczący wyrażają „dobrą wolę“ tylko na papierze, trudno dostrzec jednak wysiłki, które prowadziłyby do pokoju z żydowskim państwem.

IZRAELSCY ARABOWIE SKAZANI ZA POMOC W ZAMACHACH NA WZGÓRZU ŚWIĄTYNNYM

– Amjad Jabareen, mieszkaniec Umm Al-Fahm na Północy Izraela pomógł trzem pochodzącym z tego samego miasta terrorystom w lipcu 2017 zamordować dwóch izraelskich policjantów na Wzgórzu Świątynnym. W tym tygodniu wniesiono akt oskarżenia według którego Jabareen brał udział w planowaniu zamachu, ukrył broń w meczecie i prowadził autobus, którym terroryści dotarli do Jerozolimy. By przygotować się na zamach terroryści z pomocą Jabareena ćwiczyli posługiwania się bronią. Przyprowadził ich na miejsce zamachu i obserwował jak znaleźli kamerę monitoringu. Izraelskie służby bezpieczeństwa stwierdziły, że pistolety maszynowe ukryte były w szafie w meczecie Al-Malassa w Umm Al-Fahm. Meczet ten posiada kontakty z rezydującymi na północy rozgałęzieniami ISIS, które zostały zakazane w 2015 roku. (Haaretz)

MAŁPA I KURA STAŁY SIĘ W IZRAELSKIM ZOO NAJLEPSZYMI PRZYJACIÓŁMI

– W ostatnim tygodniu pewna indonezyjska małpka o imieniu Niv z Ramat Gan Safari Park pod Tel Avivem zaprzyjaźniła się z kurą. Rzecznik parku powiedział: „Niv miała dotąd problemy ze znalezieniem przyjaciela. To jest powodem dlaczego przygarnęła kurę.” Pochodząca z Azji małpka spędza regularnie czas z kurą, głaszczę ją a nocą śpią obok siebie. Niv już przed kilkoma miesiącami chciała zaadaptować kurę, ale ta nie wykazywała takiego samego interesu. Nowe adoptowane „dziecko” mogłoby swobodnie opuścić klatkę Niv, ale postanowiła, że pozostanie. Przyjaźnie poza własnym gatunkiem powstają tylko poprzez człowieka. Nie wiadomo gdzie spotkały się pierwszy raz, faktem jest, że obydwoje przyjaciół stało się nierozerwalnymi i niezwykle słodkimi. (JTA) Jest jednak nadzieja na przyszłość: „Wtedy wilk będzie przebywał razem z barankiem, pantera położy się obok koźlęcia, wół i młody lew paść się będą razem a pilnować ich będzie całkiem młode chłopię.” – Izajasz 11,6

ŚPIEWACY ODMAWIAJĄ UDZIAŁU PONIEWAŻ IZRAELSKA AMBASADA SPONSOROWAŁA FESTIWAL

– Wielu muzyków odmówiło udziału w trzydniowym Berliner Pop-Kultur-Festival, ponieważ izraelska ambasada przekazała nań 500 dolarów. Amerykański muzyk Thurston Moore, wcześniej członek Band Sonic Youth wezwał organizatorów do odrzucenia darowizny ambasady, a to z „solidarności z palestyńczykami z żądaniem bojkotu kulturalnego”. Poinformował o tym Online-Portal Electronic Intifada. Odmowy przysłali np. fiński zespół Black Metal-Band Oranssi Pazuzu czy brytyjska Annie Goh. (JTA)

27.000 EURO KARY PIENIĘŻNEM ZA ANTYSEMITYZM

– Pewien partner w brytyjskiej kancelarii prawnej w Luton został obłożony grzywną za to że wzywał do mordu żydowskich uchodźców i „izraelskich syjonistów“. Mjid Mahmood, 40, jest szefem kancelarii adwokackiej Liberty Law Solicitors i członkiem Izby Prawa Miejskiego we wschodnioangielskim hrabstwie Bedfordshire. Nałożona przez Trybunału Dyscyplinarny dla Prawników kara za publikowane w 2015 i 2016 roku komentarze wynosi 27.000 Euro. Za recydywę grozi Mahmoodowi zawieszenie licencji na rok. Poza tym musi pokryć koszty procesu i za pomoc prawną grupy osób, które składały skargę w wysokości 14.400 Euro.

Skargę wniosła brytyjska organizacja walcząca z antysemityzmem. W 2015 Mahmood wzywał do rozstrzelania wszystkich „izraelskich syjonistów“ i pisał, że ma nadzieję wysłać ich ciała prezydentowi Obamie w prezencie. Rok później komentował Mahmood wideo o żydowskich uchodźcach w ten sposób: „Oni nie są wybranym ludem bożym. To ukochane dzieci szatana i jest hańbę, że samolot z nimi nie eksplodował w powietrzu”. Mimo tych skandalicznych opinii Trybunał dla Prawników za przesadzone uznał tylko nawiązania do „syjonistów” i odmówił nazwania go antysemitą. Trybunał ów wzbrania się przed odebraniem mu prawa wykonywania zawodu. (Arutz 7)

HALEY: UNIFIL POKAZUJE „BRAK ZROZUMIENIA“

– Amerykańska ambasadorka przy ONZ zażądała 25.08.2017 zezwolenia na inspekcję irańskich baz wojskowych. Wezwała Międzynarodową organizację ds. Energii Atomowej (IAEO) do wykorzystania swojego autorytetu by sprawdzić czy Teheran trzyma się wypertraktowanego z mocarstwami światowymi porozumienia. „Ufam IAEO, ale tu mamy do czynienia z krajem, który w przeszłości ciągle tylko kłamał i w tajemnicy nadal pracował nad swoimi składami atomowymi” – powiedziała Haley po powrocie z Wiednia, gdzie IAEO ma swoją siedzibę. „Wzywamy by IEAO użyła całego swojego autorytetu i nie pozostawiła żadnych luk bez sprawdzenia czy Iran trzyma się wszystkich kompleksowych postanowień” – jak dodała. Haley uwagi te przekazała ONZ po powrocie do Austrii z wizyty w Iranie. Spotkała się jeszcze z przedstawicielami IAEO, działającymi z umocowania Trumpa, który chciał poznać zawarte jeszcze za Obamy porozumienie.

Trump z krytyki tego układu nie robił tajemnicy. To najgorszy, jego zdaniem, układ jaki kiedykolwiek był zawarty. Haley skrytykowała też Oddziały ONZ w Libanie (UNIFIL) i dowodzącego nimi generała Michaela Beary. Zarzuciła mu ślepotę na irańskie dostawy broni do terrorystów z Hisb-Allah. „Generał Beary uważa, że Hisb-Allah nie ma broni. To zawstydzająca luka w jego wiedzy kiedy się pomyśli co dzieje się za jego plecami. Tymczasem Hisb-Allah chełpi się publicznie ilością posiadanej broni i pokazuje ją przy włączonych kamerach. Zostało to potwierdzone w raportach ONZ. To, że komendanci UNIFIL temu zaprzeczają pokazuje jakie zmiany powinny nastąpić” – powiedziała Halley. (Reuters)

IZRAELCZYCY POMAGAJĄ INDYJSKIM ROLNIKOM

– W Hunagund, w południowoindyjskim stanie Karnataka 240 km2 wyciętej dżungli z pomocą izraelskiej metody nawadniania kropelkowego zamieniono w zielone pastwiska. Teraz więc 15.000 miejscowych chłopów zbierze swoje pierwsze plony, inaczej niż w poprzednich latach, kiedy nie było to możliwe. Deszcze monsunowe nie nastąpiły. (Jerusalem Center For Public Affairs)

BEZROBOCIE SPADŁO DO REKORDOWO NISKIEGO POZIOMU 4,1 %

– W lipcu 2017 r. stopa bezrobocia w Izraelu spadła do poziomu 4,1 %, o czym poinformował urząd statystyczny w sierpniu. Łącznie ilość osób zdolnych do pracy powyżej 15 roku życia wyniosi 4 miliony. Z tego 3.836.000 było zatrudnionych, a 164.000 bezrobotnych. Stopa procentowa osób w wieku 25-64 lata zdolnych do pracy i zatrudnionych wzrosła z 79,8 % do 80,1%. (Globes)

ŚWIĘTO NAMIOTÓW 2017

– Serdecznie was zapraszamy na Sukkot, najbardziej radosne święto jesienne. Podczas tych świąt dziękujemy Bogu za Jego wierność i Zaopatrzenie. W tym roku organizujemy ponownie dwudniową konferencję na o Święto: pierwsze w Jerozolimie 8 do 10 października, drugie, dla wszystkich którzy nie migą być w Izraelu – w Londynie 20 i 21 października. Chcecie spotkać się z Barrym i Baty’ą w Anglii i świętować z nami w Londynie i mieć społeczność? Do mówców należeć będą Pastor Wes Richards, Pastor Dennis Greenidge, Pastor Derek Walker oraz naturalnie Barry i Batya Segal. Miejsce: Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street, Westminster, London, SW1P 3DW. Terminy: piątek, 20.10 o godz. 19:30, sobota, 21.10. od 10:30. Koszty: 15 funtów za osobę, dzieci do 12 lat bezpłatnie. Kolejne informacje: https://www.visionforisrael.com/de/tours

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel