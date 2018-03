Wiadomości z Izraela (09.03.2018)

DOWODY BIBLIJNYCH HISTORII – Dr Eilat Mazar, archeolożka Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie zaprezentowała obecnie tzw. bullę (bulla – to znaczy stempel). Należała ona prawdopodobnie do proroka Izajasza. Mazar stwierdziła, że znalezisko ma szczególnie wielką wagę. Pieczęć Izajasza została znaleziona w pobliżu znalezionej w 2009 roku buli króla Hiskiasza, jednego z najważniejszych królów Izraela. Mazar powiedziała wtedy mediom, że sama jest znaleziskiem „całkowicie zadziwiona” . W tym czasie obok siebie jedna po drugiej znalezione były 22 pieczęcie. „Trafiliśmy na osobistą pieczęć króla Hiskiasza. Można było tam przeczytać ‘to należy do Hiskiasza, syna Ahaya, króla Judy’. Jeszcze nigdy nie natrafiliśmy na pieczęć tak osobiście i tak dobitnie pochodzący z ręki Izraelczyka lub wręcz Króla Judy.

Nie mogliśmy być bliżej postaciom biblijnym nie mówiąc o królu czy proroku Izajaszu.” Bula Izajasza nie jest mniej interesująca jak bulla Hiskiasza, ponieważ król z prorokiem utrzymywał zażyłe stosunki, jak czytamy w 2 Księdze Królewskiej 19-20 i u Izajasza 37-39. „Jest bardzo mało prawdopodobne by pieczęć należała do kogokolwiek innego niż znanego proroka” – uważa Mazar w artykule opublikowanym w czasopiśmie o biblijnej archeologii. Pierwszy premier Izraela Ben Gurion powiedział w słynnych słowach w 1937 roku: „Nasz mandat nie wynika z Biblii, Biblia jest naszym mandatem!”. (Kehila News)

NETANJAHU WITANY BĘDZIE JAK BOHATER

– 18.000 zebranych owacją na stojąco witało 6 marca premiera Netanjahu na zebraniu Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych (AIPAC). Premiera, który ciągle wikłany jest w skandale w Izraelu. Podobnie jak jego żona Sarah. Netanjahu uszanował punkt widzenia Trumpa w patrzeniu na Iran powtarzając ciągle: „Musimy zatrzymać Iran. Musimy zatrzymać Iran”. Otrzymał za to gromką owację. Premier wyjaśnił: „Nad naszym regionem zapanowała ciemność. Iran buduje agresywne królestwo”. Netanjahu podkreślił, że dał jasno do zrozumienia Trumpowi, że nie akceptuje Iranu z bronią atomową. „Jeśli błędy w porozumieniu atomowym nie zostaną usunięte Trump wycofa się z tego i znów wprowadzi sankcje” – potwierdził Netanjahu. Izrael zawsze będzie stał po stronie Ameryki. Netanjahu bardzo ceni starania amerykańskiej delegacji i Jareda Kushnera, który pracuje nad planem pokojowym dla Bliskiego Wschodu. Przewodniczący PA musi jednak przestać popierać terror w przeciwnym przypadku nie będzie pokoju. „Mam przesłanie dla Mahmuda Abbasa: „Przestańcie płacić terrorystom”. Premier podziękował amerykańskiemu prezydentowi, kongresowi i AIPAC, które miały swój wkład w to, że armia izraelska jest mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dodał też że tajne służby udaremniły kilkadziesiąt zamachów terrorystycznych w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. (Haaretz)

IRAN CHCE SIĘ WYCOFAĆ Z POROZUMIENIA ATOMOWEGO

– Iran chce wycofać się z wypertraktowanego w 2015 roku porozumienia atomowego, jeżeli w jego wyniku nie osiągnie korzyści ekonomicznych, a duże banki nadal będą omijać Republikę Islamską szerokim łukiem. Takie jest przesłanie zastępcy ministra spraw zagranicznych w Teheranie. W umowie z Wielką Brytanią, Chinami, Francją, Niemcami , Rosją i Stanami Zjednoczonymi Iran zgodził się ograniczyć jego program atomowy, jeżeli paraliżujące kraj sankcje zostaną zniesione. Wielkie banki wstrzymują się jednak, ponieważ nie chcą podlegać sankcjom nałożonym przez USA. To przeszkadza Iranowi w rozwoju jego stosunków handlowych i przyciąganiu nowych inwestorów. Prezydent USA Trump zapowiedział Europejczykom 12 stycznia, że musi „skorygować straszny błąd w porozumieniu atomowym z Iranem”, w przeciwnym razie częściowo zniesione sankcje wprowadzi ponownie.

KRYZYS RZĄDOWY Z POWODU OBOWIĄZKOWEJ OBRONY

– Kryzys koalicji rządowej i spór o obowiązek obrony dla ultraortodoksyjnych (charedycznych) Żydów może zmusić rząd do padnięcia na kolana, jak dał do zrozumienia premier Netanjahu 5 marca. Po jego spotkaniu z amerykańskim prezydentem Trumpem powiedział on dziennikarzom: „Chcę porozumienia, które pozwoli temu rządowi dotrwać do końca kadencji w listopadzie 2018. Obecnie jednak nie mogę powiedzieć czy ten cel zostanie osiągnięty.” Premier dodał jeszcze, że on, a w jeszcze większym stopniu głównodowodzący armią Joab Horowitz próbowali od jego przybycia do USA 4.03.2018 rozwiązać kryzys. Prowadzono wiele rozmów z przewodniczącym Zjednoczonego Żydów Thory Jakobem Litzmannem i innymi partnerami koalicyjnymi. Netanjahu zaprzeczył, że zależy mu na kryzysie rządowym, by mieć powód do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, zanim minister sprawiedliwości Avichai Mandelblit postanowi wnieść akt oskarżenia przeciwko niemu. W tej chwili trwa śledztwo o korupcję w wielu przypadkach. „To nie prawda” – stwierdził Netanjahu. Próbujemy rozwiązać kryzys. Tam gdzie jest odpowiednia wola, tam znajdzie się rozwiązanie. Nic innego. Ja jestem gotowy”. (Jerusalem Post)

OBOWIĄZEK SŁUŻBY WOJSKOWEJ DLA ORTODOKSÓW

– Przeważająca większość żydowskich mieszkańców jest przeciw projektowi ustawy, która napisana została przez ultraortodoksyjne partie, żądające zwolnienie ze służby studentów jesziw. Aż 79% Żydów jest przeciwko temu a tylko 21% za. Wykazała to ankieta przeprowadzona przez Smith-Institut. Zlecenie na te badania udzieliła Grupa Hiddush, która od swego założenia w 2009 roku werbuje za równouprawnieniem religijnym w Izraelu. Ankieta pokazuje, że opór idzie w poprzek wszystkich partii w Knesecie, poza ultraortodoksyjnymi Zjednoczonymi Żydami Thory (VZJ) i partią Szaas (po polsku: Sefardyjscy obrońcy Thory). Wniesiony przez Szaas i VTJ projekt ustawy doprowadzić miałby do ustanowienia ogólnego porządku prawnego. Partie religijne uważają, że studiowanie Thory ma dla państwa żydowskiego ogromne znaczenie, a jeśli ktoś przez dłuższy czas odmawia wstąpienia do armii, powinien mieć prawo być uwolniony od tego obowiązku. Ultraortodoksyjne partie żądają by ustawa jeszcze przed przerwą wiosenną była czytana trzy razy i uchwalona.

Szef grupy Hiddush Rabi Uri Regev wyjaśnił: „W grze jest nie tylko zasada wypełniania obowiązków w Izraelu, ale i pytanie czy istnieje granica dla partii obywatelskich, kiedy ustawy są wymuszane przez ultraortodoksyjnych polityków, którzy są marionetkami rabinów. To jest test dla obu partii koalicyjnych i dla partii opozycji – w obliczu szerokiej opozycji przeciwko takiemu rozwiązaniu ortodoksów. Teraz stanie sią jasne jak nigdy w przeszłości że opinia publiczna wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności, a równość uważa za obowiązek obywateli bo krwi nie można kupić.” (Jerusalem Post) Proszę módlcie się nadal o Bożą wolę w odniesieniu do możliwego końca tego rządu – 18 miesięcy przed końcem kadencji. Módlcie sią przeciw manipulacjom partii religijnych w tej sytuacji.

