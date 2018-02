Wiadomości z Izraela (09.02.2018)

ATAK NA RABINA – Itamar Ben Gal, 29, został zamordowany w trym tygodniu na przystanku autobusowym w drodze na rodzinne święto obrzezania swojego wnuka. Sam ma czwórkę dzieci, którzy nie zobaczą już nigdy swojego ojca. Itamar był opisywany jako szczególny człowiek, dobry nauczyciel, pełen siły, wspaniały małżonek, dynamiczny, pełen siły, młody, pełen życia. Swoje życie poświęcił kształceniu i nauce.

Sprawca ataku zdołał uciec z miejsca zbrodni. Ten terrorystyczny zamach był rezultatem postępującej nagonki nienawiści uprawianej przez PA i grupę terrorystyczną Hamas – i jest to w ogóle powodem, dla którego nadal nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie. (CUFI) Proszę módlcie się o pociechę, siłę i zaopatrzenie dla wdowy Itamara – Miriam, i jego małych dzieci i wszystkich członków rodziny oraz o ujęcie mordercy.

DO IZRAELA PRZYBYLI AMERYKAŃSCY ŻOŁNIERZE

W czasie gdy sytuacja na granicy północnej i południowej stała się bardzo napięta żołnierze USA przybyli na manewry Juniper Cobra by wypróbować system obrony przed rakietami w różnych miejscach Izraela. Szeroko zaplanowane manewry mają służyć przygotowaniu do wielkiego nalotu rakietowego na Izrael na obu frontach. Jak poinformowały 4.2.2018 izraelskie siły obrony (IDF) manewry będą dowodzone przez izraelskie lotnictwo. W obliczu zagrożeń w regionie wspólne manewry z siłami USA mają służyć poprawieniu współpracy obu armii, co na służyć poprawie bezpieczeństwa na dłuższą metę.

IDF poinformowało, że ćwiczenia, odbywające się od roku 2001 co dwa lata należą do regularnego treningu by wzmocnić gotowość armii, zwykle jednak obywają się w czasie gdy Hisb-Allah mówi o wojnie. Posiada on szacunkowo 100.000 do 150.000 rakiet. Waszyngton i Izrael podpisały porozumienie, zgodnie z którym USA pomogą Izraelowi, gdyby w wypadku wojny doszło do użycia rakiet. (Jerusalem Post)

SANKCJE USA WOBEC FIRM I OSÓB POWIĄZANYCH Z HISB-ALLAHEM

2 lutego 2018 administracja Trumpa wystąpiła przeciw strukturom finansowym grupy terrorystycznej Hisb-Allah ustanawiając sankcje wobec sześciu osób i siedmiu firm, by ograniczyć wpływ Iranu na Bliskim Wschodzie i poza nim. „Rząd jest zdeterminowany zniszczyć sieci Hisb-Alahu, które są wykorzystywane do finansowania nielegalnych operacji również na Bliskim Wschodzie i w Afryce Zachodniej” – stwierdził amerykański minister finansów Steven Mnuchin podczas informowania o szczegółach sankcji przeciw rezydującemu w Libanie Hisb-Allahowi. Z sześciu objętych sankcjami osób pięciu jest Libańczykami, jeden jest Irakijczykiem.

Siedem firm znajduje się w Sierra Leone, Liberii, Libanie i w Ghanie. Wysokiej rangi przedstawiciele administracji Białego Domu wyjaśnili, że sankcje dotyczą Hisb-Allahu w celu ograniczenia wpływów Iranu, który rocznie przeznacza 570 milionów Euro na finasowanie terrorystów. W dalszym kroku nałożone będą dalsze sankcje. Hisb-Allah może mieć problemy finansowe, ponieważ nieustannie prowadzą drogie operacje w Jemenie i Syrii. USA chce zachęcić swoich sojuszników w Europie by również wywarła większe naciski na grupy terrorystyczne. Decyzja ministra finansów USA oznacza, że cały majątek Hisb-Allahu który znajduje sią pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych zostanie zamrożony i że Amerykanie nie będą mogli dokonać transakcji dla Hisb-Allahu. (Algemeiner)

USA ZANIEPOKOJONE SYRYJSKIM ATAKIEM Z UŻYCIEM CHLORU

„Stany Zjednoczone są do głębi zaniepokojone doniesieniami, że reżym syryjski ponownie użył chloru” – stwierdziła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heather Nauert. „To kolejny szósty raport z Syrii z ostatnich 30 dni. Wzywamy społeczność międzynarodową by zgodnie wykorzystała każdą możliwość zaprzestania stosować gazy bojowe i pociągnęły do odpowiedzialności winnych tego brutalnego ataku”- powiedziała Nauert. Minister Spraw Zagranicznych Rex Tillerson powiedział w styczniu w Paryżu, że ostatecznie to Rosja jest odpowiedzialna za ofiary w Ghotta i dziesiątki innych Syryjczyków zaatakowanych bronią chemiczną, wszystko od czasu wmieszania się Rosji w ten konflikt. Najnowsze aporty użycia gazów bojowych nadeszły kilka dni po tym, jak Trump ostrzegł syryjskiego prezydenta Bashara Al-Assada i zarzucił mu produkowanie nowych broni i jej stosowanie, chociaż obiecał zaprzestania jej stosowania i produkcji w 2013 roku.

Trump nie wykluczył kolejnych kroków militarnych by uniknąć takich ataków lub ukarać Assada. (Arutz 7) Proszę módlcie się przeciw tak brutalnym atakom na syryjską ludność cywilną. Taka goła przemoc prowadzi do niewypowiedzianej strasznej śmierci lub straszliwego okaleczenia ofiar. Syryjski prezydent za odpowiedzialnych tej śmierci zaliczył zwykłych obywateli państwa w tym setki dzieci.

NIEMCY SPRZEDAJĄ TECHNOLOGIE DO STOSOWANIA BRONI CHEMICZNEJ I BIOLOGICZNEJ IRAKOWI DO UŻYCIA W SYRII

federalny Urząd Gospodarki i kontroli Eksportu (BAFA) udzielił firmie Krempel zgody na sprzedaż Iranowi technologii która może być użyta także do celów militarnych. Jak poinformowała gazeta Bild z 5.02.2018 technologia ta może być użyta przez reżym przeciw własnym obywatelom. Na zdjęciach resztek rakiet widnieje napis: „Made in Germany.“ Resztki te znaleziono dwa dni po ataku gazowym Assada. Podczas ataków 22.01 i 1.02.2018 rannych zostało 21 osób w tym wiele dzieci. * Niemcy są największym partnerem handlowym Iranu w Unii Europejskiej. Eksport do Iranu wzrósł w 2017 roku o 19%. Brytyjski magazyn Jane’s Defense Weekly raportował w 2005 roku że Republika Islamska chce zacieśnić współpracę z Syrią, by rozwinąć innowacyjny program budowy broni chemicznej.

Zadaniem Iranu byłoby zbudować zakłady produkcyjne chemicznych środków bojowych jak.: VX, Sarin i gaz musztardowy. W zamian Teheran uzyska naukowy know-how w zakresie środków bojowych masowego rażenia oraz techniki rakietowej. W 181 stronicowym dokumencie wymieniono 49 przykładów irańskiego sposobu prowadzenia wojny, szpiegostwa, terroru i pozyskania środków masowego rażenia. Assad pierwszy raz zastosował Sarin paraliżujący system nerwowy w Goutha w 2013 roku, na przedmieściu Damaszku, gdzie zmarło w cierpieniach 1.500 osób w tym 426 dzieci. (Jerusalem Post)

MATKA I CÓRKA ODKRYŁY STARĄ LAMPĘ Z GLINY Z CZASÓW HELLENISTYCZNYCH

Ze zwykłego relaksującego spaceru w popołudniowymi słońcu w Dolinie Beit Shean dla matki i córki było to wiele więcej, kiedy znalazły starożytne gliniane naczynie z czasów hellenistycznych. W czasach tych Juda Machabeusz walczył z władcą Antiochusem przed 2.200 laty. W drodze przez pagórki w pobliżu historycznych miejsce nie daleko od Doliny Jordanu Hadas Goldberg-Kedar, 7, i jej matka, Ayelet zauważyły bardzo dobrze zachowane naczynie gliniane w wejściu do jamy jeżozwierza. Ayelet sadziła, że to rabusie zostawili relikt. Skontaktowała się z działem kradzieży starożytnych przedmiotów i poinformowała o znalezisku.

Wkrótce przybył inspektor z urzędu Nir Distelfeld, który obejrzał lampę stwierdził, że jest typowa dla drugiego stulecia przed Chrystusem, a więc pochodzi z czasów hellenistycznych. Wtedy to trwało powstanie Machabeuszów. Goldberg-Kedar jej córka podarowały lampę muzeum starożytności, za co dostały pamiątkowe dyplomy dla dobrych izraelskich obywateli. (INN)

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2018 Vision for Israel