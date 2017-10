Wiadomości z Izraela (06.10.2017)

SUKKOT 2017 – W tym tygodniu Izraelici obchodzą Święto Namiotów i dobrze się na to najbardziej radosne święto w żydowskim kalendarzu przygotowali. Obchody zaczynają się w środę 4 października 2017 o zachodzie słońca, a kończą w czwartek 12-10-2017 także o zachodzie słońca. W całym Izraelu rodziny budują sobie Suka (chatka) – domki z dachem z liści palmowych. Dzieci budowały dekoracje by ozdobić te czasowe mieszkania. Siedem dni i nocy domownicy i goście spożywają posiłki w tych szałasach i traktują je jak swoje mieszkanie. Przypomina to 40 letnie wędrowanie przez pustynię i mieszkanie w takich szałasach, kiedy lud święty szedł do ziemi świętej. Współpracownicy Wizji dla Izraela i Składu Jakuba ślą Wam naszym drogim przyjaciołom z daleka i bliska, wstawiennikom i darczyńcom z całego serca wesołych i błogosławionych świąt. Proszę módlcie się w tych dniach za powodzenie i ochronę naszego narodu. Oby nasz naród odwiedziło wielu gości i oby byli oni dobrze ochraniani. Myślcie także o obfitych opadach w porze deszczowej, kiedy potrzebujemy dużych opadów po ostatnich latach panowania suszy a zapasy wody ciągle spadały.

HANDEL IZRAELA Z ROSJĄ WZRÓSŁ O 25 %

– Wymiana handlowa Izraela z Rosją wzrosła w tym roku o 25%, o czym poinformowały obie strony. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku wartość tej wymiany wyniosła o ok. 323 mln. Euro więcej niż w poprzednim roku. Zeev Elkin, minister rządowy ochrony środowiska i podobnych zagadnień związanych z Jerozolimą wyjaśnił: „Istnieje jeszcze duży potencjał wzrostu i przed nami jeszcze sporo pracy”. Powołał się na trwające od 2013 rokowania o strefie wolnego handlu z Rosją. Temur Ben Jehuda, przewodniczący izraelsko- rosyjskiej rady gospodarczej powiedział: „Dyskutujemy nie tylko o rozwoju handlu, ale o podpisaniu ważnego porozumienia między rosyjskimi i izraelskimi firmami w tym z Watergen, Assuta i wieloma innymi.” Z jednej strony istnieje wzrost handlu. Z drugiej strony Moskwa wpiera reżym Bashara Al Sadata w Syrii. Mimo tego premier Netanjahu był w ciągu pół roku pięć razy w Moskwie by dalej polepszać kontakty między Rosją i Izraelem. (Times of Israel)

IZRAELICI KSZTAŁCĄ ARABSKICH HODOWCÓW AVOCADO

– By wspierać arabski handel na terenach arabskich izraelski instytut rolniczy kształci arabskich rolników w ulubionych na całym świecie owocach avocado. Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych opisuje współpracę między Międzynarodowym Instytutem Managementu (GIMI) i grupą arabskich inżynierów rolnictwa jako „jedyną w swoim rodzaju współpracę”. GIMI współpracuje z Arabami już 30 lat. Nawet podczas bardzo napiętej sytuacji na Wzgórzu Świątynnym latem tego roku GINI utrzymywała kurs na jordańskich, arabskich i żydowskich producentów oliwy oraz organizowała kursy on-line dla specjalistów IT w Gazie. Oprócz innych programów GIMI dalej kształci rolników, a zwłaszcza specjalistów, którzy dalej kształcą pozostałych rolników. (Kehila News)

ATAK TERRORYSTYCZNY W MARSYLII

– W niedzielę 1.10.2017 zadźgane zostały 2 kobiety w południowo francuskim portowym mieście Marsylii. Zamachowiec został zastrzelony przez policjanta. Prawdopodobnie był to zamach terrorystyczny. Policja wyjaśniła, że podejrzany krzyczał „Allahu Akbar“ kiedy dokonywał zamachu na dworcu. Cały dworzec został otoczony i zamknięty. Od listopada 2015 roku obowiązuje we Francji stan wyjątkowy, podczas islamskich ataków zginęło wówczas 130 osób. Inne kraje jak Wielka Brytania, Niemcy i Belgia również cierpią z powodu ataków terrorystycznych, kiedy stosowano noże, broń palną, środki wybuchowe i samochody. Pewna świadkowa opowiedziała rezydującej w Londynie agencji Reuters, że widziała jak mężczyzna wyciągnął nóż z rękawa i najpierw dźgnął młodą dziewczynę, a następnie zadźgał drugą kobietę. W następstwie napastnik został zastrzelony przez policjanta z dworca. (Reuters)

KANADYJSKA POLICJA SPRAWDZA ZAMACHY NA URZĘDNIKÓW

– Kanadyjska policja sprawdza jeden z zamachów na policjanta podczas meczu piłkarskiego i pościg ciężarówką podczas którego ranne zostały cztery osoby. Możliwy jest zamach terrorystyczny. Szef policji z Edmonton Rod Knecht powiedział w niedzielę 1.10.2017, że ujęto osobę, która działała prawdopodobnie jednoosobowo. Chaos rozpoczął się przed meczem kanadyjskich drużyn ekstraklasy, kiedy jeden z pojazdów przerwał barierę przy kontroli ruchu. Jeden z policjantów został przy tym wyrzucony w powietrze. Według Knechta kierowca wysiadł z samochodu i dźgnął innego policjanta. Kilka godzin później ciężarówka została zatrzymana do kontroli, ale ta nadal uciekała. Policja go ścigała. Kierowca podczas próby ucieczki ranił 4 osoby, po czym został zatrzymany. (Fox)

HISB-ALLAH UWAŻA, ZE IZRAEL CHCE WOJNY W REGIONIE

– Rezydujący w Libanie Hisb-Allah zarzucił izraelskiemu premierowi Netanjahu i jego rządowi w niedzielę 1 października doprowadzenie do wojny w Syrii, Libanie i Gazie. Nikt wtedy w Izraelu nie byłby bezpieczny. W tym roku napięcie między popieranym i finansowanym przez Iran Hisb-Allahem a Izraelem jeszcze wzrosło. Ostatni wielki konflikt miał miejsce w 2006 roku. Izrael oświadczył, że w przypadku wojny od początku użyje wszystkich swoich środków przeciw Hisb-Allahowi. W przemówieniu wobec swoich zwolenników szef Hisb-Allahu Sayyed Hassan Nasrallah wyjaśnił, że izraelski rząd nie ma pojęcia do czego taka wojna doprowadzi jeśli Żydzi do niej doprowadzą, ale też nie wiedzą tego Żydzi i jak można będzie ją zakończyć. W czerwcu 2017 roku Nasrallah oświadczył, że w przyszłej wojnie w Libanie lub Syrii przybędą tysiące żołnierzy z takich krajów jak Irak, Iran, Afganistan, Jemen i Pakistan. Nasrallah wezwał Żydów żyjących w Izraelu do powrotu do krajów swojego pochodzenia. W innym przypadku będą przez swój głupi rząd użyci jako mięso armatnie. W jego ocenie Żydzi mieszkający w tzw. „okupowanej Palestynie” nie znajdą bezpiecznego miejsca. (Reuters)

AUSTRIA: ZAKAZ NOSZENIA BURKI WCHODZI W ZYCIE , TWARZY NIE WOLNO ZAKRYWAĆ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

– 1.10.2017 wchodzi w Austrii zakaz całkowitego zakrywania się. Zakaz dotyczy muzułmańskich zasłon, w tym po części burek. W przepisach jest napisane, że w Austrii na miejscach publicznych widoczna musi być twarz od czoła do brody. Policja może zmusić kobietę do pokazania twarzy i nałożyć 150 € grzywny. We Francji i Belgi podobne zakazy wprowadzone były już w 2011 roku. Parlament niderlandzki jeszcze debatuje w tej sprawie. Grupy Muzułmańskie skrytykowały ustawę; tylko mniejszość w kraju nosi pełną przesłonę twarzy. Mimo to przepisy te zyskały duże poparcie co spowodowała duża niechęć do imigrantów w większości katolickim kraju. „Nie jest właściwe, że mieszkający tu ludzie nie pokazują swoich twarzy” – wyjaśnił jeden z obywateli zapytany na ulicy w Wiedniu. Partie przeciwne przybyszom mają duże szanse na wygraną w wyborach 15.10.2017. (UK Telegraph)

