Wiadomości z Izraela (05.01.2018)

NETANJAHU KRYTYKUJE TEHERAN ZA PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN – Rzadko tak się dzieje na irańskich ulicach, że demonstranci wychodzą na ulice, jak to dzieje się od czwartku 28.12.2017. Izraelski premier Benjamin Netanjahu opublikował w piątek video na Facebooku. Skrytykował w nim Teheran za sposób w jaki traktuje chrześcijan. Podkreślił oszustwo irańskiego ministra spraw zagranicznych Javada Zarifsa, który przed świętami opublikował przesłanie na Tweeterze. Netanjahu wyjaśnił: „Wyobraźcie sobie, że 23.12.2017 zamieścił następujący wpis: ‘Anioł powiedział Marii: Bóg ma dla ciebie dobrą nowinę, słowo od tego, który na imię ma Chrystus, Jezus (Jeszua), syn Maryi, który będzie wielce szanowany na tym świecie i przyszłym. Koran 3,45. Wszystkim wam życzę spokojnych i wesołych świąt, Oby uniwersalne przeslanie Chrystusa o pokoju mogło zawitać w tym roku’. Pytam więc sam siebie: Co na taki komunikat mogą powiedzieć chrześcijanie, którzy trafili w tym miesiącu do więzień. Ale niestety reżym zabronił Tweetera, chyba że jest się wysokim przedstawicielem kraju”. Na początku roku w perskich mediach podano wiadomość, że irańskie służby bezpieczeństwa złapały czterech Irańczyków, którzy przeszli na chrześcijaństwo; policja przeszukała sześć domów, które używane były jako kościoły domowe.

Oficjalna agencja reżymowa IRNA usprawiedliwiała zatrzymanie wyjaśniając: Ujęto członków nielegalnej chrześcijańskiej sekty, którzy wychwalają sami siebie próbując zniszczyć ład i porządek gospodarczy.” Netanjahu odniósł się do tej informacji: „Wyobraźcie sobie, że modlicie się u siebie w domu w kręgu rodziny i gwałtowanie wpadają uzbrojenie bandyci do twojego domu i wyciągają was do więzienia. Więzią i torturują was tylko dlatego, że praktykujecie swoją chrześcijańską wiarę. Tak to wygląda w Iranie!” Dodał jeszcze: „Kiedy ktoś życzy ‘wesołych świąt’ a jednocześnie wtrąca chrześcijan do więzienia, to jest to szczyt hipokryzji. Proszę módlcie się za naszych chrześcijańskich braci i siostry, którzy cierpią prześladowanie z rąk tego okrutnego reżymu”. Do chrześcijan zwrócił się jeszcze raz: „Drodzy Bracia drogie Siostry my stoimy po waszej stronie – świat stoi po waszej stronie”. (Jerusalem Post) Chociaż prześladowcy grozili zgładzeniem w Iranie wszystkich chrześcijańskich kościołów, cały czas liczba chrześcijan w tym islamskim państwie rośnie i to tak szybko jak nigdzie na świecie. W ciągu ostatnich 20 lat przybyło tylu chrześcijan w Iranie jak w poprzednich 13 stuleciach. Proszę módlcie się o ochronę i odwagę oraz dalszy wzrost kościołów w Iranie.

NETANJAHU ŻYCZYŁ DEMONSTRANTOM SUKCESU W DZIELE SZLACHETNEGO DĄŻENIA DO WOLNOŚCI

– 1.1.2018 izraelski premier Netanjahu stwierdził: „Odważni Irańczycy wyszli na ulice. Chcą wolności. Chcą sprawiedliwości. Żądają podstawowych praw którym przez dziesięciolecia odmawiano im.“ Wysocy rangą politycy chwalili Trumpa za jego wsparcie dla demonstrantów. Trump powiedział ostatnio m.in. że Iran zawiódł na wszystkich płaszczyznach i nadszedł już czas na zmiany. W poniedziałek Netanjahu ubolewał, że dotąd żadny europejski kraj nie poparł demonstrantów. „Reżym ten próbuje usilnie wpoić nam nienawiść, ale im się to nie uda” – stwierdził Netanjahu. „Życzę ludziom w Iranie sukcesu w szlachetnym dążeniu do wolności”. Izraelski premier uwagi o tym, jakoby to Izrael stał za demonstrantami uznał za śmieszne i nieprawdziwe. (The Hill)

ZABICI W ZAMACHU NA KOŚCIÓŁ W KAIRZE

– Egipskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że zginęło co najmniej 10 osób, w tym ośmiu koptyjskich chrześcijan, podczas strzelaniny przed kościołem w Kairze; Khaled Megahed powiedział, że zamach 29.12.2017 miał miejsce przed kościołem Mar Mina. Uzbrojeni mężczyźni jechali motorami i otworzyli ogień. Jeden ze strzelających został zabity podobnie jak jeden policjant. Mówi się o tym, że wszyscy napastnicy uciekli i trwa pościg. Rzecznik Kościoła Koptyjskiego powiedział, że zginęło co najmniej sześć osób podczas zamachu; dwóch innych w ataku na sklep w Helwan, w niedalekiej odległości. Chrześcijańska mniejszość w Egipcie od 2016 roku jest ciągle atakowana przez islamistów. A atakach tych zginęło ponad 100 ludzi, wielu zostało rannych. (New York Post) Proszę módlcie się o chrześcijan w Egipcie, którzy codziennie są prześladowani – wielu już zginęło, inni byli ranni, obrabowano lub uszkodzono ich mienie i majątki, stracili wszelkie prawa polityczne. Módlcie się by egipski rząd reagował na zamachy terrorystyczne na chrześcijan, na przykład ze strony odnóg islamskiego ISIS. Oby robili wszystko co możliwe by chronić chrześcijan.

ŻYDZI W SZWECJI OBAWIAJĄ SIĘ ANTYSEMICKICH ATAKÓW

– Rabin Pinchas Goldschmidt, przewodniczący konferencji rabinów europejskich poprosił o nadzwyczajne spotkanie ze szwedzkim premierem Sefanem Löfvenem, by dyskutować o problemie rosnącego antysemityzmu. Rabin Goldschidt napisał do Löfvena po serii ataków na synagogi w Szwecji, w tym podpalenia. Np. 10.12.2017 antyizraelscy demonstranci wrzucili bombę zapalającą do synagogi w Göteborgu. Podczas zamachu w szkole byli żydowscy uczniowie. Następnego dnia wrzucono zapalone przedmioty do kaplicy na cmentarzu w Malmö. Rabin Goldschmidt powiedział: „Szwecja jest jedynym krajem w Europie gdzie nie tylko że antysemityzm roście, ale i jawnie antyizraelskie tyrady są na porządku dziennym, co prowadzi do ataków na obiekty żydowskie. Zabronione są także praktyki żydowskie, jak rytualne szlachtowanie zwierząt”. Rabin Goldschmidt podkreślił, że 18.000 szwedzkich Żydów żyje w ciągłym strachu, ponieważ ataków można się było spodziewać a rząd szwedzki wcale lub niewiele na nie reagował. „Myślę że strach przed islamistami zwłaszcza tzw. uchodźcami i oskarżeniami o nietolerancję, sparaliżował rząd i pokazał siedzące głęboko uprzedzenia wobec Żydów. Dlatego doszło do tak znaczącego wzrostu ataków na tym tle. Już czas by przestać tylko mówić o antysemityzmie, a nadszedł czas by go zwalczać. Te zamachy mnie i w całej Europie sprawiają wiele trosk”. (Arutz 7)

Proszę módlcie się przeciw antysemickim szykanom i aktom przemocy wobec Żydów w Szwecji. Módlcie się oto, by tamtejszy rząd podjął kroki przeciw antysemityzmowi i by wszyscy Żydzi wrócili do swojej ojczyzny Izraela. „Wspomóż nas, Panie nasz i Boże, i zgromadź nas razem spośród wszystkich ludów. Pragniemy sławić Twoje święte imię i cieszyć się Twoją chwałą!“ – Psalm 106,47

DEMONSTRANCI W IRANIE NIE SĄ NIESPODZIANKĄ – TEHERAN ROZTRWANIA MILIARDY NA FINASOWANIE TERRORU

– W sobotę 30.12.2017 zostało zastrzelonych przez Gwardię Rewolucyjną trzech demonstrantów, kiedy trzeci raz z rzędu doszło do wybuchu niezadowolenia. Demonstranci żądali od rządu rezygnacji z drogiej ekspansji na całym Bliskim Wschodzie oraz ukrócenia korupcji we własnych rządowych szeregach Republiki Islamskiej. W państwowej telewizji podano, że kolejne 10 osób zostało zabitych wieczorem 31.12.2017. W sobotę wieczorem władze Izraela nie odnosiły sią do wydarzeń. Później biuro minister bezpieczeństwa publicznego Gilad Erda stwierdziło, że demonstracje nie są niespodzianką: „Iran trwoni miliardy na wspomaganie terroru na całym świecie zamiast inwestować pieniądze we własny naród”. Dodał jeszcze: Nie jest cudem, że wielu Irańczyków nabrało odwagi i demonstruje sprzeciw wobec irańskiego przywództwa”. (Jerusalem Post)

USA WYZNACZA MNIEJSZE SKŁADKI DLA ONZ

– Przedstawicielstwo USA przy ONZ poinformowało 24.12.2017, że budżet ONZ na lata 2018-2019 zostanie skrócony o ponad 236 milionów Euro. Delegaci stwierdzili, że zmniejszenia dotkną zarząd ONZ. Amerykańska ambasador przy ONZ stwierdziła, jak nieefektywne jest zarządzanie molochem. Delegaci wyrazili zadowolenie z osiągniętego efektu, stwierdzili jednak, że wszystkie zmiany mają służyć interesom USA. (Washington Times)

