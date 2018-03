Wiadomości z Izraela (02.03.2018)

PURIM 2018 – Żydowskie święto Purim rozpoczęło się w Jerozolimie wieczorem 1.03.2017 a skończyło się o zachodzie słońca 2 marca. Na całym świecie Żydzi świętują radosne przypomnienie uwolnienia naszego narodu z rąk okrutnego i złego Hamana, który próbował wtedy w Persji zniszczyć wszystkich Żydów. Czytamy na głos Księgę Estery – historię żydowskiej Królowej i jej wujka Mordechaja, którzy uratowali żydowską populację przed śmiercią kiedy byli wygnaniu. Rodziny i sąsiedzi obdarowują się słodkościami, a wiele osób przebiera się. My z Wizji dla Izraela życzymy Wam, naszym przyjaciołom z daleka i bliska wesołych świąt Purim. Czytajcie kolejny raz historię Estery i róbcie to na głos.

NOWA IZRAELSKA TECHNOLOGIA ZASTĘPUJE SKALPEL

Naukowcy z Fakultetu Wolfsona z Instytutu Technologii Chemicznych w Na uniwersytecie Technion w Hafie opracowali urządzenie, które doskonale zastępuje skalpel chirurgów w operacjach przy materiałach biologicznych. Niedawno zastosowanie go pokazano w obrębie operacji w jamie ustnej. Urządzenie zmniejsza ból, które zwykle towarzyszy operacjom ortodontycznym. Szybciej też odnawia się nabłonek. „Nóż” z jednej strony bazuje na inteligentnym zastosowaniu enzymów, czyli białek odbudowujących uszkodzone komórki organizmu. Z drugiej wykorzystuje się nanocząsteczki i sposób dokładnego dawkowania środka znieczulającego. Naukowcy podkreślają, że to początek stosowania tej techniki w szeregu innych operacji.

„W naszych badaniach prezentujemy znaczącą zmianę paradygmatu: zastąpienie procesu mechaniczno-fizycznego procesem biologicznym” – stwierdził jeden z biologów. W pracach naukowych brali też udział lekarze z centrum medycznego Sourasky w Tel Avivie oraz lekarze i stomatolodzy z centrum medycznego Rambam w Haifie i z centrum Morija. (Jerusalem Post) „… stałaś się przyczyną dumy wiecznotrwałej i powodem radości dla wszystkich pokoleń.“ – Izajasz 60,15 i 1 Mojż. 12,1-3

PRZEPROWADZKA AMERYKAŃSKIEJ AMBASADY DO JEROZOLIMY W MAJU

23.2.2018 amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że przenosiny ambasady chce przyspieszyć. Pomysł jest taki, że od maja 2018 ambasada stopniowo przenoszona będzie do dzielnicy Arnona, najpierw ambasador David Friedman i jego osobisty sztab. Z wyprowadzką Friedmana dotychczasowy budynek konsularny przekształcony zostanie w „ambasadę”. Później dojdzie dobudówka, a w następnych latach powstanie nowy budynek ambasady w innej części miasta. Izraelscy członkowie rządu witają ten krok z radością jako prezent na 70 lecie istnienia nowożytnego państwa Izrael, które obchodzone będą w maju. (Israel Today) „Wtedy zaczerwieni się księżyc, wstyd okryje słońce bo Pan Zastępów jako król zasiądzie na górze Syjon w Jeruzalem i ukaże swój majestat wszystkim swoim starszym.“ – Izajasz 24,23

NETANJAHU CHCE ZAPROSIĆ TRUMPA NA OTWARCIE AMBASADY

Izraelski premier Benjamin Netanjahu chce zaprosić Trumpa na uroczyste otwarcie nowej ambasady USA w Jerozolimie. Netanjahu oświadczył, że będzie to znacząca chwila w historii miasta. Podziękował Trumpowi za jego inicjatywę i prawdziwą przyjaźń. * Tzw. Autonomia Palestyńska zareagowała złością na te zapowiedzi. Takie „jednostronne” decyzje nie przyczynią sią do procesu pokojowego między Arabami a Izraelem. Grupa terrorystyczna Hamas ostrzegła, że ta decyzja może doprowadzić do „eksplozji” w regionie. Stosunki między administracją USA a PA są napięte od 6.12.2017 kiedy to Trump zapowiedział przeniesienie ambasady. PA odmawia jakichkolwiek kontaktów z rządem Trumpa. (Times of Israel)

IZRAEL W 2017 OSTRZEGŁ 30 KRAJÓW O PLANOWANYCH ZAMACHACH TERRORYSTYCZNYCH

Oświadczenie ministra gospodarki Eli Cohena w tym tygodniu było ważne i pokazuje jak inne kraje mogą polegać na informacjach tajnych służb w Izraelu. Cohen powiedział: „Wszyscy wiecie, że Izrael szczegółowo poinformował Australię o tym, że terroryści chcieli wysadzić lecący samolot w powietrze. Łącznie Izrael poinformował 30 krajów wysyłając wiadomość ‘Musicie wiedzieć rzecz następującą . To i to, wtedy i wtedy i tam jest planowane. Bądźcie ostrożni. Nastąpi atak”.

Cohen powiedział o tym na konferencji prawników w Tel Avivie. Przed tym pojawiły się raporty, że tajne służby armii w 2107 roku udaremniły atak ISIS na samolot w Australii. Według IDF tajne służby Australii ujęły dwóch podejrzanych, którzy planowali umieścić ładunki wybuchowe na zlecenie ISIS na pokładzie maszyny Etihad Airways. Siła Izraela i pozyskane informacje o planowanych atakach dały żydowskiemu państwu wysoką ocenę w zwalczaniu terroryzmu a innym krajom da może do myślenia co mogą zyskać utrzymując dobre stosunki z Izraelem. (Times of Israel) „Nikt nie jest jak Bóg Jeszurun [imię Izraela], wędrujący po niebie, by ci pomóc, i nikt nie przebywa w podobnym majestacie na obłokach.“ – 5. Mojż. 33,26

ARABOWIE PODPALAJĄ WŁASNE FABRYKI W PROTEŚCIE PRZECIW ŻOŁNIERZOM IDF

Arabscy demonstranci 25.02.108 spalili niechcący fabrykę w Judei i Samarii, kiedy w Nablusie protestowano przeciw żołnierzom Izraelskich Sił Obrony. Według doniesień mediów demonstranci starli się z żołnierzami izraelskimi i stoczyli na nich palące się opony. Jedna z zapalonych opon skręciła w stronę pobliskiej fabryki plastiku. Budynki padły ofiarą ognia i całkowicie spłonęły. Według dziennikarzy na miejsce przyjechała także izraelska straż pożarna pomóc arabskiej straży gasić pożar. Do zamieszek doszło z powodu nielegalnego wybudowanego przez Izraelczyków prowizorycznego kampu. Taka „wysunięta” placówka w okolicach Nablusu została tymczasem rozebrana przez armię. (Times of Israel)

„DLA IZRAELCZYKÓW ŻYCIE ARABÓW JEST WAŻNIEJSZE NIŻ HAMAS“

Przed kilkoma dniami jeden z Arabów wdrapał się w Gazie na płot bezpieczeństwa po postrzeleniu go przez Hamas. Żołnierze IDF, którzy często oskarżani są o rasizm, nie zwlekali z udzieleniem mu pomocy. Generał IDF Joab Mordechai, wykorzystał okazję by skorygować błędną opinię publiczną. Na Facebooku napisał po arabsku wpis skierowanym do mieszkańców Gazy: To całkiem proste: jeden z Arabów postrzelony przez własne siły bezpieczeństwa z Gazy przeszedł przez płot bezpieczeństwa do Izraela. Państwu Izrael i jego armii życie jednego Araba jest ważniejsze niż kwestia Hamasu. To jest sedno. Im więcej Wy, drodzy mieszkańcy Gazy zastanowicie sią, tym lepiej zrozumiecie, że Hamas nie ma wam nic do zaoferowania. Zasługujecie na więcej”. (Israel Today)

