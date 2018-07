Wewnętrzna burza

Kiedy postanowimy, że nie będziemy już dłużej żyć, opierając się na tym, co czujemy, lecz na tym, co jest prawdą według Bożego Słowa, będziemy mogły przetrwać najsroższe życiowe burze.Sheila Walsh w swojej porywającej, niezwykle szczerej i pełnej głębokich przemyśleń książce zachęca nas, abyśmy odważyły się zejść do piwnicy swojej duszy, w której upchnięte zostały niszczące uczucia – ból, lęk, wstyd, rozczarowanie, brak przebaczenia, gniew, niepewność, rozpacz… Pokazuje, że przynosząc je pod krzyż Chrystusa, możemy je przekuć w siłę, radość, miłość, wolność.

Mimo doświadczania paraliżującego wewnętrznego chaosu i życiowych błędów jesteśmy zawsze ważne dla Boga i przez Niego kochane, jesteśmy Jego córkami. Korzystając z doświadczeń swojego życia i innych kobiet, Sheila pomaga nam odnaleźć pokój i nadzieję, opartą na prawdzie Bożej obietnicy.

Czyni to z ujmującą siostrzaną bezpośredniością, empatią, a także z poczuciem humoru, co sprawia, że książkę czyta się znakomicie. Niesie ona duchowe umocnienie, przekonuje, że dotarcie do prawdy o sobie ma dla nas uzdrawiające znaczenie.

Dane książki:

Liczba stron: 300

Wymiary: 130×200 mm

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-7516-669-9

Tłumacz: Małgorzata Bortnowska

Wydanie: Pierwsze

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Wojciecha

O autorce

Sheila Walsh jest autorką wielu poradników i książek duchowych, w tym skierowanych przede wszystkim do kobiet. Jest także współautorką powieści „Pieśń złamanych serc”. To kobieta wiary i znana mówczyni. Organizowane przez nią konferencje, na których głosi słowo Boże, cieszą się ogromnym powodzeniem.

Jej książki sprzedają się w wielomilionowych nakładach. Każda staje się bestsellerem. Pasja autorki, aby zmieniać życie kobiet mocą Pisma Świętego, jest zaraźliwa – to główny atut jej powieści i zarazem przyczyna tak wielkich sukcesów.

Sheila mieszka we Fresco (Teksas) wraz z mężem Barrym i synem Christianem.