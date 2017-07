Weteran USA ryzykuje życiem w celu ratowania dziewczynki z rąk ISIS

Biblijny werset, który zainspirował weterana USA do zaryzykowania swojego życia w celu uratowania dziewczynki z rąk ISIS.

Były żołnierz służb specjalnych, który biegł ponad 100 jardów pod obstrzałem ISIS w Iraku, aby uratować małą dziewczynę, powiedział, że Boże Słowo inspiruje go do ryzykowania swojego życia, aby ratować innych.

Dave Eubank stał się sławny dzięki filmowi wideo i zdjęciom jego heroicznego ratunku, ale on oddaje całą chwałę Bogu.

„Wierzę, że to była Boża moc, która pomogła nam uratować tę dziewczynkę… (…)”, powiedział dla CBN News.

„Ja tylko powiedziałem: ‘Panie pomóż nam’ a jeśli umrę to niech moja żona i dzieci zrozumieją… to po to, aby uratować małą dziewczynkę i ja pobiegłem i musiałem odciągnąć ją od jej zmarłej mamy”, powiedział.

Jego moc i odwaga przyszły z Bożego Słowa, powiedział Eubank.

“Werset z Ew. Jana 13:15 – mam nadzieję, że podaję to właściwie – ale chociaż znam słowa: Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”

Eubank powiedział, że Bóg najpierw przemówił tym wersetem do niego, gdy próbował uratować inne dziecko z rąk ISIS.

„Pomyslałem, że zostanę zabity i przyszedł do mnie ten werset. Pomyślałem: ‘Muszę iść za tym rozkazem Jezusa’ i bałem się, ale Bóg dał mi moc i prawie każdego dnia ten werset przychodził do mnie”, powiedział.

Dał również radę do przezwyciężenia strachu.

„Kiedykolwiek boisz się, a wiesz, że wszyscy się boimy, spytaj Boga: ‘Czy powinienem to zrobić?’. A gdy odpowiedź jest „Tak” – od Boga, nie z naszych emocji – wtedy poproś o miłość, ponieważ miłość usunie strach”. (…)

Więcej na http://www1.cbn.com/cbnnews/