Weteran i obrońca praw mniejszości, zmarł w wieku 81 lat

Joseph Francis, wybitny obrońca praw mniejszości w Pakistanie, zmarł w środę, 11 lutego, po długiej chorobie. Miał 81 lat.

Francis był najbardziej znany jako założyciel i krajowy dyrektor Centrum Pomocy Prawnej, Wsparcia i Ugody (Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement, CLAAS), organizacji zapewniającej pomoc prawną i ochronę ofiarom dyskryminacji, w szczególności osobom ściganym na podstawie kontrowersyjnych pakistańskich przepisów o bluźnierstwie. Jego śmierć wywołała liczne wyrazy uznania ze strony obrońców praw człowieka, liderów społeczeństwa obywatelskiego i międzynarodowych obserwatorów, którzy doceniali jego trwające dekady zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i wolności religijnej.

Urodzony w 1945 roku w kokatolickiej rodzinie w Lahaurze, Francis już we wczesnych latach życia rozwinął zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, zakorzenione w religijnych tradycjach jego wspólnoty. Rozpoczął swoją działalność w czasie konfliktu indyjsko-pakistańskiego w 1965 roku, gdy wielu chrześcijan zostało aresztowanych pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa. Francis osobiście odwiedzał miejsca odosobnienia, by odnajdywać zaginione osoby i wspierać ich rodziny, co zapoczątkowało jego trwającą całe życie walkę o równe prawa obywatelskie i godność ludzką.

Na początku lat 70. zaangażował się w działalność Pakistańskiej Partii Ludowej, a następnie założył Pakistańską Chrześcijańską Partię Narodową, aby wzmocnić głos mniejszości w głównym nurcie polityki.

Francis założył CLAAS w 1992 roku przy wsparciu członków wspólnoty, w tym dzięki niewielkiej darowiźnie początkowej, która pozwoliła mu wynająć biuro. Pod jego kierownictwem CLAAS przekształciła się w jedną z najważniejszych organizacji świadczących pomoc prawną w Pakistanie, oferującą reprezentację, doraźne wsparcie, misje ustalające stan faktyczny oraz działania rzecznicze w kraju i za granicą. Działalność organizacji wykraczała poza obronę w sprawach o bluźnierstwo i obejmowała także przypadki przymusowych konwersji, dyskryminacji, nękania oraz innych naruszeń praw człowieka.

CLAAS podejmowała się co roku prowadzenia kilku spraw o bluźnierstwo i pomagała ofiarom niezależnie od ich wyznania, w tym muzułmanom, hinduistom, chrześcijanom i innym grupom mniejszościowym. Organizacja zapewniała także bezpieczne schronienia i w razie potrzeby pomagała w relokacji.

W działalności prawniczej Francisa znalazły się głośne i delikatne sprawy, które przyciągały uwagę opinii publicznej. W 1990 roku reprezentował Tahira Iqbala, mężczyznę oskarżonego o bluźnierstwo po przejściu na chrześcijaństwo; Iqbal zmarł później w areszcie w podejrzanych okolicznościach.

Odegrał również znaczącą rolę w zmaganiach prawnych wokół spraw linczu w Youhanabad w Lahaurze, gdzie CLAAS zabiegała o to, by oskarżeni członkowie wspólnoty mieli zapewnione rzetelne rozpatrzenie ich spraw przez sądy.

Francis był nie tylko obecny na salach sądowych, lecz także znany jako otwarty krytyk przepisów i praktyk sprzyjających dyskryminacji. Publicznie potępiał nietolerancję, pozasądowe kary oraz nadużywanie przepisów o bluźnierstwie, twierdząc, że reforma prawa jest niezbędna, aby chronić grupy szczególnie narażone.

Jego działalność niekiedy pociągała za sobą groźby pod jego adresem. W 2011 roku otrzymał groźby śmierci związane z jego pracą na rzecz reformy przepisów o bluźnierstwie, co skłoniło organizacje praw człowieka do zwrócenia się do władz o zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Działalność Josepha Francisa zyskała uznanie w kraju i za granicą. W 2011 roku został mianowany Honorowym Członkiem Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE) w uznaniu zasług na rzecz praw człowieka i wolności religijnej. Był także jednym z ostatnich kandydatów do Nagrody Sacharowa za Wolność Myśli przyznawanej przez Parlament Europejski, co odzwierciedlało jego światową pozycję w tej dziedzinie.

Współpracownicy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego wielokrotnie podkreślali jego współczucie, wytrwałość i niezachwiane ukierunkowanie na sprawiedliwość.

Pakistańska Komisja Praw Człowieka doceniła „niezachwianą wiarę Franciszka w równe obywatelstwo i godność ludzką”, a wielu aktywistów opisało go jako mentora i inspirację dla początkujących obrońców praw człowieka.

Źródło: Christian Daily