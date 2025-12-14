We The Kingdom prezentuje nowy album „Dear Jesus”, który ukaże się 30 stycznia

Zespół We The Kingdom zapowiedział premierę nowego albumu „Dear Jesus”, który ukaże się 30 stycznia 2026 roku nakładem Capitol Christian Music Group. Już dziś dostępny jest utwór tytułowy „Dear Jesus”. Album można zamawiać w przedsprzedaży.

Na płycie „Dear Jesus” zespół powraca do źródeł – do pisania piosenek głęboko osobistych, zakorzenionych w wierze i niebojących się konfrontacji z jasnością i ciemnością. Nagrywany we własnym studiu w Nashville, album rozwija charakterystyczne dla grupy połączenie szczerego przekazu i solidnego warsztatu muzycznego, zrównoważonego między folk-rockowym brzmieniem a nową, twórczą energią.

– Po dwóch latach nagrań piękne jest to, że możemy opowiedzieć historię, która jest prawdziwa – dzieli się zespół. – Ten album to owoc wolności – nie kierowaliśmy się żadnym motywem ani tematem, po prostu postawiliśmy na autentyczność.

Zapowiedzi albumu towarzyszyła październikowa premiera utworu „Don’t Let The Darkness” – poruszającej piosenki niosącej przesłanie nadziei w obliczu ciężaru życia. Utwór stał się punktem wyjścia dla całej płyty – kolekcji utworów, w których światło przełamuje mrok. Dzięki brzmieniu dwunastostrunowej gitary i szczerym tekstom, „Don’t Let The Darkness” oddaje chęć zespołu, by tworzyć muzykę jednocześnie klasyczną i współczesną.

Na płycie „Dear Jesus” znajdzie się siedem utworów, które poprzez sugestywne obrazy i bezpośredni przekaz opowiadają o poddaniu się Bogu, przynależności i duchowym odnowieniu. „Let It Be Jesus” przynosi na nowo odkrytą prostotę, „Rescue Me” interpretuje historię Dawida i Goliata jako metaforę odwagi i Bożej siły, a „I Belong to You”, zrodzone z sennego widzenia, celebruje ideę głębokiej więzi i przynależności do Boga. „Holiness”, współtworzony i nagrany wspólnie z Chrisem Tomlinem, powraca do uwielbieniowych korzeni grupy – to utwór pełen czci i zachwytu. Album zamyka utwór „Easy”, niosący spokój i ukojenie, przypominający słowa: „Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie”.

Sercem całego projektu jest piosenka tytułowa „Dear Jesus”, zainspirowana rozmową z mężczyzną, którego życie odmieniła łaska. Zespół wyobraził sobie jego historię jako list do Boga – napisany z miejsca złamania i nadziei. Ten utwór najlepiej oddaje ducha całego albumu: szczery, nieupiększany i głęboko zakorzeniony w doświadczeniu odkupienia.

Na płycie:

1. Don’t Let The Darkness

2. Let It Be Jesus

3. Rescue Me

4. Dear Jesus

5. I Belong To You

6. Holiness (feat. Chris Tomlin)

7. Easy

Wszystkie utwory napisane przez We The Kingdom (Ed Cash, Scott Cash, Martin Cash, Andrew Bergthold)

Utwór 6 napisany przez Ed Casha, Scotta Casha, Martina Casha, Andrew Bergtholda oraz Chrisa Tomlina

Źródło: TCB