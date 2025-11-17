We Are Messengers i album świąteczny „Rejoice! (A Celtic Christmas)”

Zespół We Are Messengers, związany z wytwórnią Curb Records, nawiązuje do ponadczasowej irlandzkiej tradycji, prezentując swój pierwszy pełnowymiarowy album świąteczny „Rejoice! (A Celtic Christmas)”, który ukazał się 14 listopada.

Płyta z dziesięcioma utworami rozwija pomysł zaprezentowany na minialbumie z pięcioma z 2024 roku pod tym samym tytułem. Choć utwór „Thorn and Thistle” (nagrany z udziałem Keitha i Kristyn Getty) pozostaje jedyną oryginalną kompozycją na krążku, słuchacze mogą spodziewać się świeżych aranżacji tradycyjnych hymnów i dawno zapomnianych kolęd, które przywołują ciepłą, radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, jaką pamięta wokalista Darren Mulligan ze swojej rodzinnej Irlandii.

Grupa zaprosiła do współpracy czołowych muzyków z Zielonej Wyspy, którzy ożywiają celtyckie brzmienia z wykorzystaniem dud, piszczałek, harfy, fletu, koncertyny, skrzypiec i innych tradycyjnych instrumentów.

— Chcieliśmy stworzyć coś, co przypomni nam o pięknym, bogatym dziedzictwie kulturowym Irlandii, dlatego nagraliśmy tradycyjny irlandzki album specjalnie dla Was — mówi Mulligan. — Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Na zdrowie!

Wszystkie materiały wideo towarzyszące albumowi powstały w zabytkowym kościele Mullaghfad, położonym w odludnym lesie w hrabstwie Fermanagh w Irlandii Północnej. Świątynia, której historia sięga XIX wieku, idealnie oddaje malowniczy klimat regionu.

Aby świętować premierę albumu, We Are Messengers wyruszą w grudniu w trasę koncertową „A Celtic Christmas Tour”, podczas której zaprezentują muzyczne tradycje swojej ojczyzny w ośmiu miastach. Część koncertów została już wyprzedana, a bilety na pozostałe wydarzenia są dostępne online.

Obecnie zespół występuje jako support na trasie „The Awakening Tour” u boku Skillet i Jeremy’ego Campa, która potrwa do 23 listopada.

Nowy album świąteczny ukazuje się niedługo po premierze kilku osobistych utworów współtworzonych przez Mulligana, w tym „Losing You”, dedykowanego jego córce, oraz „Somewhere In Her Dreams”, inspirowanego jego żoną.

Pełna wersja „Rejoice! (A Celtic Christmas)” dostępna jest już w serwisach streamingowych i w sprzedaży. Więcej informacji oraz szczegóły trasy koncertowej na: www.wearemessengersmusic.com

Na płycie:

Hark! The Herald Angels Sing

O Come, O Come Emmanuel

I Heard The Bells On Christmas Day

The Wexford Carol

Thorn And Thistle (With Keith And Kristyn Getty)

Angels From The Realms

We Three Kings

In The Bleak Midwinter

O Holy Night

Come Thou Long Expected Jesus

Źródło: TCB