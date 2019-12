„Ważny krok”: 13 państw ONZ głosuje przeciwko „antyizraelskiej” uchwale

We wtorek 3 grudnia, trzynaście państw Organizacji Narodów Zjednoczonych niespodziewanie zmieniło kurs i zagłosowało przeciwko corocznej uchwale, wyrażającej poparcie dla palestyńskiej agendy ONZ, oskarżonej o antyizraelskie nastawienie.

Po raz pierwszy, Niemcy, Republika Czeska, Austria, Bułgaria, Dania, Estonia, Grecja, Litwa, Holandia, Rumunia, Słowacja, Brazylia i Kolumbia zagłosowały przeciwko corocznej uchwale, wspierającej Wydział ds. Praw Palestyńskich w Sekretariacie ONZ, organ, który nadzoruje Komisję ds. Korzystania z Niezbywalnych Praw Narodu Palestyńskiego.

Wcześniej, każde z tych państwo wstrzymywało się od głosu.

Tekst uchwały wzywa Komisję do „dokonania konstruktywnego i pozytywnego wkładu w podniesienie międzynarodowej świadomości odnośnie do kwestii palestyńskiej i pilnej potrzeby pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej we wszystkich jej aspektach”.

Uchwała została przyjęta 87 głosami za, przy 23 głosach przeciw i 54 wstrzymujących się.

Izraelski minister spraw zagranicznych, Israel Katz, pochwalił państwa, które zmieniły sposób głosowania, i powiedział, że Wydział ds. Praw Palestyńskich „reprezentuje strukturalną dyskryminację Izraela na arenie ONZ i wykorzystuje ludzkie i budżetowe zasoby ONZ, by promować wątek palestyński przy jednoczesnym sprzyjaniu wyraźnie antyizraelskiemu programowi”.

„Jestem zadowolony, że ta znacząca grupa państw postanowiła dzisiaj wyrazić jasne, moralne stanowisko przeciwko dyskryminacji Izraela w ONZ” – powiedział Katz w oświadczeniu. „Stanowi to ważny krok w długiej walce przeciwko uprzedzeniom względem Izraela w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególnie zauważalna jest zmiana stanowiska kilku państw członkowskich Unii Europejskiej; ufam, że pozostali członkowie UE wkrótce przyjmą to stanowisko”.

