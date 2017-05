Ważne zadanie – Justyna Wacławik

Ważne zadanie to pierwsza pozycja z serii „Budowanie charakterów”. Jest przeznaczona dla rodziców, dziadków lub wychowawców do wspólnego czytania z dziećmi. Celem serii jest udostępnienie opiekunom dobrego narzędzia, którym mogliby się posługiwać w procesie kształtowania silnych i zdrowych charakterów swoich dzieci.

Książeczka, obok pouczającej historii z życia leśnych zwierząt, zawiera specjalny przewodnik dla rodziców i wychowawców, w którym znajdą Państwo dobrze przemyślane pytania nawiązujące do tekstu. Pozwolą one poprowadzić myśl dziecka w zamierzonym kierunku i pomóc mu w budowaniu własnych, zdrowych przekonań, opartych na wartościach biblijnych. Zachęcamy rodziców do rozpoczęcia lektury od tych wskazówek. Ich autorem jest Josh McDowell, wybitny apologeta chrześcijański, autor ponad 70 książek, głównie o tematyce rodzinnej i teologicznej.

O autorce:

Justyna Wacławik, niezwykle utalentowana i wprost uwielbiana przez dzieci młoda pisarka z Warszawy, mieszkająca obecnie w Phoenix w Arizonie. Dzięki swojej szczególnej wrażliwości z łatwością wchodzi w świat wyobraźni dziecięcej. Historie przez nią opowiadane nie tylko rozbudzają ciekawość młodych czytelników, ale i pielęgnują najlepsze, tradycyjne wartości. Jej książeczki znakomicie pomagają rodzicom w mądrym kształtowaniu dziecięcych osobowości i charakterów.

