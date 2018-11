Ważna wizyta chrześcijan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Niemałe znaczenie miała wizyta amerykańskich przywódców kościołów ewangelikalnych w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Dhabi.

„To, co zobaczyliśmy w czasie spotkań z następcą tronu (Szejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan) i innymi ważnymi przywódcami, to niezwykła historia – coś jakby skarb powściągliwości – sprzeciw wobec radykalnego islamizmu i zwrócenie się w stronę bliskich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i wolności religijnej dla chrześcijan” – powiedział znawca Bliskiego Wschodu Joel Rosenberg.

Przewodniczący Instytutu Badań nad Rodziną, Tony Perkins, powiedział, że „potężna wiara” chrześcijan mieszkających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest dla niego źródłem inspiracji.

„To dla mnie cenne źródło inspiracji – potężna wiara i determinacja chrześcijan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,

którzy założyli 700 niezwykłych kościołów i służb duszpasterskich w całym kraju” – oświadczył Perkins. „Widzę poczucie bezpieczeństwa i wolności pośród osób tego mniejszościowego wyznania, i to daje mi nadzieję na zwiększenie wolności religijnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także na całym Bliskim Wschodzie. Zjednoczone Emiraty Arabskie zrobiły krok naprzód w dziedzinie tolerancji i pokoju i modlę się, żeby inne kraje w tej części świata podążyły za nami”.

„Przywódcy islamscy z całego regionu mówią nam, że akceptujemy terrorystów, ekstremistów. A my chcemy zmian, które wpłyną na otoczenie. Chcemy być bardziej tolerancyjnym społeczeństwem. Zjednoczone Emiraty Arabskie wyprzedzają inne kraje pod tym względem. Mamy nawet ministra ds. tolerancji” – wyjaśnił obrońca wolności religijnej, Rev. Johnnie Moore, założyciel i CEO organizacji The Kairos.

Była członkini Kongresu USA, Michele Bachman powiedziała, że delegacja została wysłana w celu obrony prześladowanych chrześcijan, ale także reprezentuje osoby wierzące.

„Prześladowania chrześcijan są powszechne w tej części świata,

więc udaliśmy się tam jako obrońcy wiary w Jezusa Chrystusa, ale także jako obrońcy braci i sióstr w wierze – powiedziała Bachman. Naprawdę jesteśmy podekscytowani tutaj, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ przekonaliśmy się, że działa tu już wiele kościołów. Chrześcijanie wzrastają w wierze, a muzułmański rząd jest wobec nich tolerancyjny”.

Dyrektor Narodowego Związku Prezenterów Religijnych (National Religious Broadcasters) i CEO dr Jerry Johnson przyznał, że to nie jest amerykański model wolności religijnej, ale powiedział, że to ruch we „właściwym kierunku”.

„To niezwykłe. I to jest dobry model. Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć, reprezentując National Religious Broadcasters, że ten kraj robi krok we właściwym kierunku. To nie jest amerykański uniwersalny model wolności religijnej, wolności słowa. Ale idą w dobrym kierunku i to jest odpowiedni model dla tego obszaru. Jesteśmy tutaj, aby to potwierdzić” – oznajmił Johnson.

Rosenberg widzi geopolityczną zbieżność interesów USA, Izraela i sunnickich krajów arabskich jednoczących się w zwalczaniu wspólnego wroga – islamskiego terroryzmu.

„Sądzę, że Amerykanie mają powody do zadowolenia. Choć jest tak wiele poważnych zagrożeń w tym regionie, jest tam także wielu naszych sprzymierzeńców, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia – powiedział Rosenberg.

Wiele osób ma nadzieję, że to początek nowej ery w obszarze Bliskiego Wschodu.

„To zapoczątkowało falę zmian w rejonie Bliskiego Wschodu. To niewiarygodne, co się dzieje” – mówi Moore.

„To nie to, co zwykle. Zaczyna się nowa epoka” – powiedział Rosenberg. „To, że przedstawiciele amerykańskich chrześcijan są tutaj, i że przewodniczą im osoby mające podwójne obywatelstwo amerykańsko-izraelskie – to niebywałe w tej części świata, ale to się dzieje. Ta sytuacja budzi w nas nadzieję”.

Dodatek

Po raz pierwszy w historii izraelska drużyna sportowa wzięła udział w zawodach pod swoją własną flagą i usłyszała swój hymn narodowy w Abu Dhabi. To historyczne wydarzenie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o przełomowym znaczeniu w całym regionie. Jak donosi dyrektor oddziału ds. Bliskiego Wschodu CBN News Mitchell, to może oznaczać wielkie zmiany w tej części świata.

Izraelska minister kultury i sportu, Miri Regev, w czasie ceremonii wręczenia medali w czasie międzynarodowych zawodów judo wysłuchała hymnu narodowego „Hatikvah”, którego znaczenie to: „Nadzieja”. To wydarzenie miało miejsce po krótkiej wizycie premiera Benjamina Netanyahu w Omanie. Premier Izraela po raz pierwszy odwiedził ten kraj.

źródło: CBN News