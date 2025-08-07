Watykan zbuduje farmę słoneczną, by osiągnąć neutralność klimatyczną

Watykan i Włochy porozumiały się w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Santa Maria di Galeria pod Rzymem. Inwestycja ma zapewnić Watykanowi całkowite zapotrzebowanie na energię i uczynić go pierwszym neutralnym klimatycznie państwem.

Projekt o wartości poniżej 100 mln euro przewiduje zachowanie funkcji rolniczej i minimalny wpływ na środowisko. Nadwyżki energii trafią do lokalnej społeczności. Watykan zostanie zwolniony z ceł, ale nie skorzysta z ulg podatkowych. Włochy uwzględnią produkcję w swoich celach klimatycznych UE.

Teren był wcześniej źródłem sporów z powodu nadajników Radia Watykańskiego i skarg mieszkańców na problemy zdrowotne. Pomysł farmy wyszedł od papieża Franciszka, a realizację zapowiedział papież Leon XIV.