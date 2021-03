Watykan: błogosławienie związków jednopłciowych jest niemożliwe

Katoliccy duchowni nie mogą błogosławić związków jednopłciowych – potwierdza Watykan.

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że niemożliwe jest udzielanie błogosławieństwa związkom seksualnym poza małżeństwem między mężczyzną i kobietą, ponieważ takie związki „nie zostały zarządzone w planie Stwórcy”.

W poniedziałek 15 marca, Kongregacja przekazała pisemne wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie, czy Kościół ma władzę udzielania błogosławieństwa związkom jednopłciowym.

Watykan tłumaczy

W rozwinięciu odpowiedzi Watykan tłumaczy, że chociaż pewne środowiska kościelne działają na rzecz wprowadzenia błogosławieństw dla związków jednopłciowych, kierowane „szczerym pragnieniem przyjęcia i towarzyszenia osobom homoseksualnym”, w Kościele Katolickim takich błogosławieństw „nie można uważać za legalne”, ponieważ postrzegano by je jako „aprobatę i wspieranie wyboru i sposobu życia, jakiego nie można uznać za obiektywnie zarządzony w objawionych planach Boga”.

Dalej wyjaśniono, że aby Kościół mógł udzielić błogosławieństwa, „jest konieczne, by to, co jest błogosławione, było obiektywnie i pozytywnie wyznaczone do przyjęcia i wyrażania łaski zgodnie z zamiarami Boga wpisanymi w stworzenie i w pełni objawionymi przez Chrystusa Pana”.

„Dlatego tylko te rzeczywistości, które same w sobie wyznaczono dla służby tym celom, odpowiadają istocie błogosławieństwa udzielanego przez Kościół” – stwierdzono.

„Z tego powodu, nie jest legalne udzielanie błogosławieństwa parom lub związkom partnerskim, nawet stałym, które obejmują aktywność seksualną poza małżeństwem (tj. poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, w samym sobie otwartym na przekazywanie życia), jak w przypadku związków między osobami tej samej płci.

„Obecność w takich relacjach pozytywnych elementów, które same w sobie należy uważać za wartościowe i cenić, nie może usprawiedliwiać tych relacji i czynić ich zasadnymi obiektami kościelnego błogosławieństwa, ponieważ elementy pozytywne istnieją tu w kontekście związku nie zarządzonego w planie Stwórcy”.

Dalej zacytowano słowa papieża Franciszka z adhortacji apostolskiej z 2016 roku „Amoris laetitia” (Radość miłości), że „nie ma absolutnie żadnych podstaw, by uważać związki homoseksualne za w jakikolwiek sposób podobne czy nawet odlegle analogiczne do Bożego planu dla małżeństwa i rodziny”.

o „bezprawności” błogosławienia związków jednopłciowych

W odpowiedzi wyjaśniono też, że celem deklaracji o „bezprawności” błogosławienia związków jednopłciowych nie jest tworzenie „formy niesprawiedliwej dyskryminacji, lecz raczej przypomnienie o prawdzie rytu liturgicznego i samej naturze sakramentów, tak jak rozumie je Kościół”.

Watykan wezwał duchownych i kościoły do przyjmowania osób homoseksualnych „z szacunkiem i wrażliwością” oraz „znajdowania najbardziej odpowiednich sposobów, spójnych z nauczaniem Kościoła, by głosić im Ewangelię w jej pełni”.

„Jednocześnie, [osoby homoseksualne] powinny dostrzegać autentyczną bliskość Kościoła – który się za nie modli, towarzyszy im i dzieli ich podróż chrześcijańskiej wiary – oraz przyjmować te nauczania ze szczerą otwartością” – napisano.

W konkluzji stwierdzono: „Jednocześnie Kościół przypomina, że sam Bóg nigdy nie przestaje błogosławić każdego ze swoich dzieci pielgrzymujących na tym świecie (…) Ale nie błogosławi i nie może błogosławić grzechu: błogosławi grzesznego człowieka, aby mógł dostrzec, że jest częścią Jego planu miłości i pozwolić, by Bóg go zmienił (…) Z wymienionych wyżej powodów, Kościół nie ma i nie może mieć władzy błogosławienia związków osób tej samej płci w zamierzonym wyżej znaczeniu”.

