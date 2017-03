Zapraszamy na konferencję Steiger Compact: #misjawmieście, która odbędzie już za kilka dni – 31 marca i 1 kwietnia w Warszawie.

Konferencję, której tematem jest to jak skutecznie docierać z Ewangelią do pokolenia młodych ludzi i jak zmniejszyć kulturowy dystans między Kościołem a tymi, którzy sami do Kościoła by nie przyszli.

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: compact.steiger.org.pl

Widzimy się już niedługo!