Walka przeciwko chrześcijanom w Birmie nadal trwa

Ostatni reżim militarny w Birmie udzielił swoim przeciwnikom 18 października amnestię. Jednak walka przeciwko chrześcijanom w tym kraju z przewagą wyznawców buddyzmu, nadal trwa: kościoły są podpalane i ostrzeliwane z armat.

Birmański dyktator generał Min Aung Hlaing, który przewodzi krajem od czasu zamachu stanu z 1 lutego uzasadnił uwolnienie ponad 5600 demonstrantów i członków ruchu oporu – prawie 8000 pozostaje nadal w więzieniu. Buddyjskim świętem świateł Thadingyut, które jest radośnie obchodzone na zakończenie trzy miesięcznego okresu postu i zadumy.

Chrześcijańscy obserwatorzy dostrzegają prawdziwy powód jego nagłego złagodnienia w policzku, jaki wymierzył mu w Hlaing południo-wschodni azjatycki związek ASEAN przed szczytem, który odbył się pod koniec października.

Brunei, który obecnie przewodniczy grupie, wykluczył generała z udziału w spotkaniu. Zamiast niego Birmę powinna reprezentować osoba spoza kręgów politycznych. Jako powód podano brak postępów we wdrażaniu uzgodnionego w kwietniu pięciopunktowego planu na pokojowe rozwiązania po puczu. Min Aung Hlaing chciał obalić te zarzuty wprowadzając amnestię.

Wzmożone ataki na kościoły chrześcijańskie

Wraz z otwarciem więzień, które słyną z nieludzkich warunków i torturowania, władca Birmy ma nadzieję na utorowanie drogie do szczytu ASEAN w Bandar Seri Begwan na Borneo. Jego walka z chrześcijanami w Birmie trwa nadal i jest nawet zaostrzona.

Od tego czasu wojska rządowe ostrzelały w ciągu jednego dnia cztery kościoły. Wszystkie znajdowały się w birmańskim kraju związkowym Kayah, na granicy z Tajlandią. Prawie połowa z 300.000 mieszkańców należy do chrześcijańskich wolnych kościołów: baptystów, zielonoświątkowych zgromadzeń bożych, metodystów. W maju w Loikaw, stolicy Kayah, cztery osoby zginęły w ataku Soldateski – reżimu wojskowego na episkopalny kościół katolicki. To tylko najważniejsze momenty masowych ataków na obszary zamieszkałe przez chrześcijan.

Obserwatorzy ONZ ostrzegają przed powszechnym ruchem uchodźców chrześcijańskich do dżungli i dalej do Tajlandii. Jedna trzecia mieszkańców kraju związkowego była już w trakcie marszu. Uchodźcy potrzebują pilnie żywności, materiałów do budowy mieszkań, lekarstw i opieki medycznej. Reporter ONZ ostrzega przed „masową śmiercią w Kayah” z powodu głodu, chorób i złych warunków atmosferycznych.

Sprawa wojska

W innych miejscach birmańskie siły zbrojne są jeszcze bardziej brutalne.

Ta „Tatmadaw”,armia licząca około 500.000 ochotników trzyma się dzięki żelaznemu duchowi korporacyjnemu i interesowi gospodarczemu. Chodzi o to by armia była największym handlarzem w kraju.

Interesy nie powinny przeszkadzać wojsku. A najmniej chrześcijanie, którzy nie zostali wciągnięci w to bagno korupcji.

Planowane ataki

W stanie Chin, Tatmadaw podpalili kościół i całą pobliską dzielnicę chrześcijańską w mieście Falam, gdzie „Baptystyczna konwencja Chin” ma swoją siedzibę. Od czasu lutowego puczu wojsko regularnie ostrzeliwało kościoły, niszczyło i bezcześciło je.

W Chin 90% ludności stanowią chrześcijanie, większość z nich to baptyści. Znajduje się tam również Chrześcijański Uniwersytet oraz Chrześcijański Instytut Teologiczny.

Znaczna część studentów rozpoczyna ten semestr zimowy w Indiach. Profesor Siang Zi towarzyszyła im w podróży przez granicę do prezbiteriańskiego Mizoram: „Tutaj zostaliśmy przyjęci jak rodzina. Wypędzenie i ucieczka w naszym kraju jest także formą męczeństwa dla Jezusa! Gdy wrócimy będziemy jeszcze bardziej chrześcijańską, doświadczoną Birmą …”

Autor: Heinz Gstrein

Źródło: Livenet

Tłumaczenie: J.S.

Inne: Mjanma: przewrót wojskowy to poważne niebezpieczeństwo dla chrześcijan