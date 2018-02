Walcz o więcej – Randy Clark

Bóg nieustannie wylewa swojego Ducha w naszych czasach i jest wielu ludzi, którzy wołają o więcej. To wołanie jest pozbawione egoizmu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że im więcej od Niego otrzymamy, tym więcej możemy dać, demonstrując innym Jego miłość i moc. W tych dwóch ważnych przesłaniach Randy Clark dzieli się pragnieniem swojego serca i uczy, że powinniśmy zawsze walczyć o więcej i nigdy nie dochodzić do miejsca, w którym jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co mamy. To wszystko rozgrywa się w postawach naszych serc, w pragnieniu, żeby współpracować z Bogiem we wszystkim, co On przed nami kładzie.

Randy ma niespotykaną umiejętność usługiwania w różnorodnych denominacjach i służbach apostolskich. Wśród nich są katolicy, mesjańscy Żydzi, metodyści, wiele kościołów zielonoświątkowych i charyzmatycznych, a także największe zbory baptystyczne w Argentynie, Brazylii i RPA. Kilka tysięcy osób miało okazję podróżować z Randym w ramach międzynarodowych zespołów usługujących. Randy odwiedził ponad czterdzieści krajów i nadal bardzo wiele podróżuje, dążąc do wypełnienia Bożego powołania dla swojego życia. Posługuje on także w sieci kościołów i organizacji chrześcijańskich.

Randy i jego żona DeAnne mieszkają w Mechanicsburgu w Pensylwanii. Mają czworo dorosłych dzieci i dwoje wnucząt.

RANDY CLARK

Dane książki:

Autor: Randy Clark

Podtytuł: Seria: Kluczowe Przesłanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON