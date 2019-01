Jeśli interesuje Cię wakacyjna praca na chrześcijańskim campie w USA, serdecznie zapraszamy Cię na to wyjątkowe wydarzenie!

Targi „Camp America Christian Association Partnership” odbędą się 25 lutego w Warszawie. Wezmą w nich udział dyrektorzy campów o profilu chrześcijańskim, prowadzonych przez amerykańskie wspólnoty wyznaniowe. Podczas targów będzie można porozmawiać z przedstawicielem każdego campu, poznać bliżej jego specyfikę i sposób funkcjonowania oraz – co najważniejsze – podpisać kontrakt na miejscu!

Zapraszamy zarówno osoby religijnie zaangażowane, jak i niepraktykujące, lecz otwarte na pracę w środowisku chrześcijańskim. W przypadku osób praktykujących, każde wyznanie chrześcijańskie jest mile widziane, niezależnie od rodzaju organizacji prowadzącej dany camp. Ponadto, uczestnictwo w praktykach religijnych na campie jest całkowicie dobrowolne.

Jak przebiegają Targi?

Jeżeli chcesz wziąć udział w Targach – zarejestruj się najpierw w naszym targowym systemie rejestracyjnym. Rejestracja jest obowiązkowa, ponieważ bez jej dokonania nie można wejść na teren targów. Zarejestrować się muszą wszyscy – zarówno osoby, które zgłosiły się już wcześniej do programu Camp America, jak i te osoby, które tego nie zrobiły (osoby te prosimy o jak najszybsze, równoległe zgłoszenie się również przez tę stronę i wypełnienie aplikacji, która w formie wydrukowanej będzie niezbędna podczas targów).

Ze względu na duże zainteresowanie Targami oraz ograniczoną liczbę pracodawców na nich obecnych nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich chętnych. Dlatego też jedynie te osoby, które otrzymają od nas drogą elektroniczną zaproszenie na Targi, będą mogły wejść na ich teren.

Z wydrukowanym Zaproszeniem na Targi w ręku przyjedź do Warszawy w poniedziałek 25 lutego 2019 do Hotelu Sofitel Victoria, który mieści się przy ulicy Królewskiej 11. Targi odbędą się w godz. 14.00-17.00.

Przed wejściem do sali targowej wręczymy Ci krótki informator, w którym znajdziesz przydatne informacje na temat campów obecnych na targach. Gdy podejmiesz rozmowę z dyrektorem wybranego campu – wszystko w Twoich rękach! Jeśli obie strony zaakceptują siebie nawzajem, Twoja wyprawa do Stanów nabierze tempa!… Jeżeli jednak nawet pierwsza rozmowa nie zakończy się sukcesem, zawsze możesz spróbować szczęścia przy stanowisku kolejnego campu! Gdy otrzymasz miejsce i podpiszesz kontrakt, dyrektor campu przekaże wówczas potwierdzenie personelowi Camp America, Ty zaś skierujesz się do następnego pomieszczenia, czyli do „Processing Room”. Pracownicy Camp America sprawdzą tam, czy wszystkim formalnościom stało się zadość oraz poinstruują Cię, co robić dalej. Z reguły sprowadza się to do dostarczenia ew. brakujących dokumentów. I to wszystko!

Koniec targów to również początek niezwykłej przygody. Wracasz do domu wiedząc, że wakacje naprawdę spędzisz w USA! Gdyby jednak nie udało Ci się uzyskać miejsca pracy na Targach, będziesz miał szansę otrzymać je poprzez nasz system rekrutacyjny. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uczestnicy naszych targów spędzili swoje wakacje tam, gdzie pragną.

Do zobaczenia w Stanach!

Poznaj więcej inf. przechodząc na stronę https://www.campamerica.pl