W Szkocji coraz mniej ludzi religijnych

W Szkocji opublikowano nowe dane ujawniające po raz pierwszy, że większość ludzi w kraju nie wyznaje żadnej religii.

Dane ze szkockiego spisu powszechnego z 2022 r. zostaną opublikowane w siedmiu raportach w nadchodzących miesiącach, począwszy od wyników dotyczących religii i grup etnicznych opublikowanych we wtorek.

W ostatnim spisie zapytano Szkotów, do jakiej religii należą. Było to pytanie opcjonalne i tylko 6,2% zdecydowało się na nie nie odpowiedzieć.

W odpowiedzi ponad połowa Szkotów (51,1%) stwierdziła, że nie wyznaje żadnej religii, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 36,7%, którzy odpowiedzieli tak samo w poprzednim spisie powszechnym z 2011 roku.

„Brak religii” był najczęstszą odpowiedzią w prawie wszystkich obszarach miejskich, z wyjątkiem Na h-Eileanan Siar (Hebrydy Zewnętrzne), gdzie „Kościół Szkocji” był najczęstszą odpowiedzią, oraz Inverclyde, gdzie większość wybrała „rzymskokatolicki”.

W całej Szkocji nastąpił gwałtowny spadek liczby Szkotów, którzy wybrali „Kościół Szkocji”, z 32,4% w 2011 r. do 20,4% w 2022 r.

W tej samej dekadzie odsetek osób w Szkocji pochodzących z mniejszości etnicznych wzrósł z 8,2% do 12,9%. Odsetek osób, które stwierdziły, że ich jedyną tożsamością narodową to szkocka, wzrósł z 62,4% do 65,5%, podczas gdy odsetek osób, które stwierdziły, że czują się zarówno Szkotami, jak i Brytyjczykami, spadł z 18,3% do zaledwie 8,2%.

Dyrektor ds. statystyk spisu powszechnego Jon Wroth-Smith powiedział: „Statystyki te dają fascynujący wgląd w religię, pochodzenie etniczne, tożsamość narodową i używanie języka w całej Szkocji oraz to, jak zmieniały się one na przestrzeni lat”.

„To ekscytujące, że możemy opublikować pierwszą z publikacji na ten temat, która wraz z innymi danymi ze spisu powszechnego pomoże władzom lokalnym i centralnym, firmom i organizacjom charytatywnym w planowaniu usług w nadchodzących latach”.

Źródło: Christian Today