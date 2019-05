W snach muzułmanina pojawił się „człowiek w bieli” z nowiną o zbawieniu

Usama obudził się drżący. Jeszcze nigdy coś takiego mu się nie przyśniło. Pobiegł prosto do swojego brata, prosząc o radę.

„Ukazał mi się człowiek w bieli. Powiedział coś bardzo dziwnego: ‚Przyszło do ciebie zbawienie'”.

Zaalarmowany brat otworzył szeroko oczy. Taki sen mógł oznaczać tylko kłopoty.

„To na pewno złe duchy” – powiedział. „Chodźmy do marabuta”.

Marabut, muzułmański święty, dał Usamie amulety, by chroniły go przed duchami.

Usama miał sprzeczne myśli. Sen nie wydawał się zły, lecz mimo to, nałożył amulety. Następnej nocy przyśniło mu się to samo. Gdy się obudził, wiedział, że marabut się myli.

To nie były złe duchy.

To był Jezus.

Minął kolejny dzień i po raz trzeci Usama miał ten sam sen. Tym razem, śniło mu się, że przechodzi przez rzekę. Z każdym krokiem, kłębiące się wokół wody były coraz głębsze. Nagle pojawił się Jezus. Zawołał, by Usama przyszedł, po czym wyciągnął go z wody.

„Przyszło do ciebie zbawienie. Idź i głoś tę moją dobrą nowinę” – powiedział mu człowiek w bieli.

Usama się obudził, przekonany, że chce iść za Jezusem, choć nie był pewien, jak. Wiedział o prześladowaniu, jakie go czeka, gdy inni się o tym dowiedzą, ale nie mógł zignorować tych snów. Musiał dowiedzieć się więcej.

Gdy tylko jego brat usłyszał, co się stało, przejął jego mienie. Wyrzucił z domu jego dzieci, by nie znalazły się pod wpływem nowej wiary swojego ojca.

Usama był zdruzgotany czynami brata, ale nie mógł porzucić swojego dążenia, by bliżej poznać Jezusa. Zainteresował się miejscowym kościołem, jednak jego członkowie wiedzieli o okrucieństwie, z jakim jego rodzina go potraktowała, i byli przestraszeni. Jeśli krewni Usamy pozbawili go mienia i rodziny, o ileż gorzej obeszliby się z nimi?

Usama został całkiem sam. Gdy się zdawało, że już gorzej być nie może, trafił do więzienia. Stracił wszystko, a nadal nic nie wiedział o Jezusie.

Więzienie miało to zmienić.

Do więzienia przyszedł Maka, związany z The Timothy Initiative założyciel kościołów, i podzielił się z Usamą Ewangelią. Mężczyzna był rozradowany, że w końcu dowiedział się o Bogu, który nawiedził go w snach. Maka uczył Usamę i pomagał mu wzrastać w wierze.

Gdy Usama wyszedł z więzienia, wrócił do swego rodzinnego miasta.

Nikt go tam nie powitał. Nie miał rodziny, przyjaciół, domu i żadnego mienia.

Jego brat odebrał mu wszytko.

Pomimo swej wielkiej straty, Usama jest pewien, że Jezus, który mu się objawił, będzie szedł z nim przez trudności i pomoże mu dzielić się wiarą w jego muzułmańskiej społeczności.

Jak się modlić:

Módl się, by Jezus objawiał się muzułmańskiemu światu, tak jak objawił się Usamie. Módl się, by serca muzułmanów zmiękły, aby mogli przyjąć prawdę Jezusa. Módl się, by lęk ich nie wstrzymywał, i aby Bóg dał im siłę i odwagę, potrzebne, by za Nim iść. Módl się, by na miejscowych kościołach spoczywał ciężar niesienia Ewangelii ich muzułmańskim sąsiadom. Módl się, by ci, którzy czynią uczniami i zakładają kościoły, odważnie głosili Ewangelię, polegali na prowadzeniu Ducha Świętego i przyprowadzali do Chrystusa licznych członków swoich muzułmańskich społeczności.

The Timothy Initiative

źródło: GODREPORTS