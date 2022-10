Półwysep Arabski: W sercu islamskiego świata odnajdują Jezusa

Półwysep Arabski jest uważany za centrum islamu. To właśnie tam narodził się islam i tam znajdują się jego najświętsze miejsca – Mekka i Medyna. We wszystkich siedmiu krajach Półwyspu Arabskiego islam jest religią państwową i determinuje życie społeczne. To nie znaczy, że ludzie, którzy tam żyją, nie mają możliwości, aby poznać Jezusa Chrystusa. Jezus działa również tam. Jednak Jego wyznawcy nie mogą o tym otwarcie mówić, gdyż może im grozić z tego powodu wielkie niebezpieczeństwo. Duszpasterstwo „Annamu fi al-Masih”, wspierane przez Open Doors, prosi o modlitwę za troje chrześcijan, których historie są przykładem wyzwań stojących przed naszymi braćmi i siostrami na Półwyspie Arabskim.

Pokój z Bogiem, konflikt w rodzinie

Kiedy kilka lat temu Ava* poznała Jezusa, był to dla niej szczęśliwy koniec wieloletnich poszukiwań. Ava tęskni za wspólnotą z braćmi i siostrami w wierze i pragnie, aby inni ludzie również uwierzyli w Jezusa. Pomimo grożącego jej niebezpieczeństwa, Ava odważyła się powiedzieć o Jezusie swojej przyjaciółce Elianie*, o której wiedziała, że jest osobą otwartą i wolną od uprzedzeń.

Ava odnalazła pokój z Bogiem dzięki Jezusowi, ale jej matka nie akceptuje tego. Prosimy, módl się, aby Jezus uzdrowił ich relację. Módl się także, aby Eliana uwierzyła w Jezusa tak jak jej przyjaciółka i aby ta przyjaźń dała początek chrześcijańskiej wspólnocie.

Także w rodzinie Nety* wiara w Jezusa doprowadziła do napięć. Neta jest chrześcijanką od kilku lat. Jej pragnieniem było, aby jej dzieci także oddały życie Jezusowi. Tak się stało w zeszłym roku. Niestety, jedna z jej córek postanowiła powrócić do swojej starej religii. Prosimy, módl się za całą rodzinę – o mądrość i miłość w postępowaniu z córką oraz o to, by Duch Święty dotknął jej serca.

Bycie uczniem Jezusa

Zavier* i jego rodzina niedawno zostali chrześcijanami. Teraz pragną lepiej poznać Boga i zastosować nauki Jezusa Chrystusa w swoim codziennym życiu. Jak wielu chrześcijan nawróconych na Półwyspie Arabskim rodzina Zaviera czuje się samotna, bo są jedynymi chrześcijanami w swojej społeczności i nie mają osobistego kontaktu z braćmi i siostrami w wierze. Bez wspólnoty i biblijnego nauczania trudno jest wzrastać w wierze – zwłaszcza w społeczeństwie tak głęboko przesiąkniętym islamem.

Módl się, aby Zavier i jego rodzina stawali się coraz lepszymi naśladowcami Jezusa Chrystusa dzięki poznawaniu Jego słowa oraz aby byli silni w wierze. Módl się zwłaszcza o dzieci. Módl się, aby cała rodzina była świadectwem Boga dla otaczających ich ludzi.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan na Półwyspie Arabskim:

Podziękuj Jezusowi Chrystusowi za nowonawróconych chrześcijan na Półwyspie Arabskim.

Módl się, aby wszyscy nowi chrześcijanie mieli możliwość spotykania się z braćmi i siostrami w wierze oraz aby powstawały prężne kościoły podziemne.

Módl się o ochronę dla chrześcijan nawróconych z islamu – zmiana religii często bywa źródłem konfliktów i przemocy w rodzinie.

Módl się, aby nowi chrześcijanie zostali obdarzeni siłą, która pomoże ich wytrwać w czasie prześladowań.

Źródła: „Annamu fi al-Masih”, Open Door

Za Open Doors

