O filmie „W poszukiwaniu prawdy o początkach”. Ewolucja czy stworzenie? W poprzednim wieku większość ludzi akceptowała teorię ewolucji jako fakt. Jednak niedawne odkrycia w większości dziedzin nauki kwestionują tę koncepcję powstania świata.

Film „W poszukiwaniu prawdy o początkach” zabierze Cię w inspirującą podróż przez naukę i Biblię, aby odnaleźć prawdę o pochodzeniu ludzkości. Teoria ewolucji jest stosowana w większości dziedzin nauki. Film ten gruntownie prześledzi ostatnie odkrycia w kosmologii, chemii i biologii. Czy dostępne dowody potwierdzają ewolucję? Czy może powszechne przyjęcie tej teorii sprawia, że pomija się przytłaczające dowody wskazujące na Wielkiego Stwórcę?

Zrozumienie prawdziwego pochodzenia ludzkości jest konieczne do poznania naszego przeznaczenia. Ten wysokiej jakości film prezentuje przekonujące dowody na to, że Wszechświat i życie zostały stworzone. Co więcej, zawarte w Biblii naukowe fakty przekonują, że Bóg Biblii jest Stwórcą.

Film „W poszukiwaniu prawdy o początkach” powinien obejrzeć każdy, kto ma pytania lub wątpliwości dotyczące zgodności Słowa Bożego z nauką.

Dane techniczne:

61 min.,

polski lektor,

dvd,

Wydawca: Liga Biblijna

W poszukiwaniu prawdy o początkach