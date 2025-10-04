Nigeria: W pierwszej połowie 2025 r. zamordowano aż 7000 chrześcijan – średnio 32 osoby dziennie

Doniesienia o przemocy wobec chrześcijan w Nigerii wciąż się mnożą, a ataki z różnych stron nasilają się zarówno pod względem częstotliwości, jak i intensywności. Według raportu opublikowanego 10 sierpnia, w ciągu pierwszych 220 dni 2025 r. zabito ponad 7000 nigeryjskich chrześcijan – średnio 32 osoby dziennie. Ponadto co najmniej 7800 wyznawców Jezusa zostało porwanych z powodu swojej wiary, zniszczono ponad 19 000 kościołów, a ponad 1100 społeczności chrześcijańskich boryka się obecnie z problemem wysiedleń w następstwie tych ataków.

24 sierpnia dwóch chrześcijan zginęło, gdy bojownicy zasadzili się na grupę rolników w stanie Benue. Podobny incydent miał miejsce 27 sierpnia w stanie Bauchi. Kiedy pięciu chrześcijan udało się sprawdzić swoje gospodarstwa, natknęli się na grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy wykorzystywali ich ziemię do wypasu bydła. Chrześcijańscy rolnicy zostali zaatakowani, w wyniku czego jeden z nich zginął, a trzech innych zostało rannych. Trzy dni później, 30 sierpnia, pięciu wierzących, którzy pracowali na swoich gospodarstwach w stanie Borno, zostało zabitych przez uzbrojonych mężczyzn z Boko Haram. Następnego dnia członkowie Boko Haram zaatakowali w nocy wioskę Mussa, zabijając trzech chrześcijan, którzy spali w czasie najazdu. Następnego dnia członkowie Boko Haram zaatakowali w nocy wioskę Mussa, zabijając trzech chrześcijan, którzy w momencie najazdu spali.

Chociaż takie przypadki przemocy są nadal codziennie zgłaszane, nieustanny strumień powtarzających się niszczycielskich ataków na nigeryjskich chrześcijan może niestety prowadzić do pewnej apatii wśród osób, które osobiście nie są dotknięte prześladowaniami religijnymi. Niech jednak poruszające historie wierzących, których życie jest bezpośrednio dotknięte tymi wydarzeniami, zostaną wykorzystane przez Boga do ponownego rozpalania gorliwości w modlitwie, która jest tak bardzo potrzebna.

Prośmy Boga, aby nadal prowadził i błogosławił wysiłki nigeryjskich wierzących, którzy wiernie świadczą o Jego miłości, nadziei i pokoju innym potrzebującym wiecznego zbawienia, dzieląc się przesłaniem Ewangelii, nawet w obliczu trwających prześladowań i trudności. Niech wierzący na całym świecie zostaną poruszeni do wspierania naszej nigeryjskiej rodziny w Chrystusie poprzez nieustanne modlitwy, wstawiennictwo oraz praktyczną pomoc. Prośmy Pana, aby pocieszył wszystkich, którzy opłakują utratę bliskich oraz uzdrowił tych, którzy odnoszą fizyczne obrażenia i przeżywają traumę.

Źródło: VOM Canada, Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan