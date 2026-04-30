W Pendżabie w Pakistanie uchwalono ustawę mającą na celu ograniczenie małżeństw dzieci

Zgromadzenie Prowincji Pendżab w Pakistanie przyjęło ustawę podnoszącą minimalny wiek zawarcia małżeństwa do 18 lat dla kobiet i mężczyzn. Nowe przepisy, uchwalone 27 kwietnia po burzliwej debacie, mają ograniczyć małżeństwa dzieci oraz lepiej chronić nieletnie dziewczęta przed wykorzystywaniem, przymusowymi konwersjami religijnymi i małżeństwami zawieranymi pod presją.

Ustawa zastępuje regulacje z 1929 roku, które dopuszczały małżeństwa dziewcząt od 16. roku życia. Pendżab dołącza tym samym do Sindhu, Beludżystanu i Stołecznego Terytorium Islamabadu, gdzie minimalny wiek małżeństwa wynosi już 18 lat. Podobnych przepisów nie przyjęła dotąd jedynie prowincja Chajber Pasztunchwa.

Nowe prawo przewiduje surowe kary dla osób zawierających, organizujących lub ułatwiających małżeństwa z udziałem nieletnich. Czyn ten uznano za przestępstwo ścigane z urzędu, bez możliwości zwolnienia za kaucją ani ugody. Sprawcom grozi do siedmiu lat więzienia i grzywna do miliona rupii pakistańskich. Odpowiedzialność mogą ponosić także rodzice, opiekunowie i rejestratorzy małżeństw, którzy dopuszczą do zawarcia takiego związku.

Deputowani przyjęli również poprawkę, zgodnie z którą we wszystkich postępowaniach dotyczących dziecka nadrzędne znaczenie ma mieć jego dobro. Przepisy wykluczają traktowanie nieletniego jako sprawcy oraz stanowią, że ewentualna zgoda dziecka — zwłaszcza w przypadkach przymusu lub uprowadzenia — nie może przesądzać o decyzjach dotyczących opieki i ochrony.

Część parlamentarzystów sprzeciwiała się ustawie, twierdząc, że jest sprzeczna z zasadami islamu i normami społecznymi. Minister informacji Pendżabu Azma Zahid Bokhari broniła projektu, wskazując na zagrożenia zdrowotne, brak dojrzałości psychicznej i fizycznej oraz konieczność spójności prawa, które pełną zdolność do zawierania umów przyznaje dopiero osobom dorosłym.

Chrześcijańscy działacze praw człowieka przyjęli ustawę z zadowoleniem, podkreślając jej znaczenie dla ochrony dziewcząt z mniejszości religijnych. Zwracają jednak uwagę, że skuteczność nowych przepisów będzie zależeć od ich konsekwentnego egzekwowania przez policję i sądy, szczególnie w sprawach, w których przymusowe małżeństwa są przedstawiane jako dobrowolne konwersje religijne.

Organizacje praw człowieka przypominają, że małżeństwa dzieci naruszają międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka i kobiet. Eksperci ONZ już wcześniej wzywali Pakistan do podniesienia minimalnego wieku małżeństwa w całym kraju, penalizacji przymusowych konwersji oraz skutecznego ścigania sprawców uprowadzeń i wykorzystywania nieletnich.

Źródło opr.: Morning Star News