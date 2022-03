Chiny: Głoszenie Ewangelii w obliczu ekstremalnych prześladowań

Chińscy chrześcijanie nauczyli się głosić Ewangelię w obliczu ekstremalnych prześladowań. Podczas rewolucji kulturalnej w latach 1966-1976 za czasów Mao Zedonga spotykali się często już o 4 rano, aby uniknąć zatrzymania. Niektórzy modlili się i pościli przez 10, 20 lub 30 dni z rzędu. Spędzali godziny na modlitwie, uciekali przez okna i tylne drzwi lub ukrywali się na polach, gdy nadchodziła policja. Mao kazał wtrącić tysiące ludzi do więzień i obozów pracy. Wiele osób straciło życie. Mimo prześladowań Kościół stawał się coraz silniejszy – z nieco mniej niż miliona około 1960 roku do prawie 100 milionów obecnie.

Systematyczne ograniczanie wolności religijnej

Po śmierci Mao nastąpił okres większej wolności dla wspólnot chrześcijańskich. Jednak odkąd Xi Jinping doszedł do władzy w 2012 roku, represje i prześladowania grup religijnych ponownie gwałtownie się nasiliły. Kościoły mogą funkcjonować pod warunkiem, że będą postępować zgodnie z wytycznymi Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Osoby, które stawiają Jezusa ponad Xi Jinpingiem, muszą liczyć się z karą. Od 2013 roku tysiące kościołów i obiektów kościelnych zostało zamkniętych, a niektóre zniszczono. Nieletnim nie wolno uczestniczyć w spotkaniach i imprezach organizowanych przez kościoły.

Sprzedaż Biblii jest kontrolowana, dostęp do aplikacji biblijnych i chrześcijańskich treści w Internecie jest w dużej mierze zablokowany. Krytyka rządu jest karana, pastorzy muszą szerzyć socjalistyczne zasady KPCh. Ich obowiązkiem jest dostosowanie religii do chińskiego socjalizmu. Prezydent Xi chce zatrzymać Ewangelię, a jednocześnie wszelkimi sposobami dąży do reedukacji społeczeństwa.

Od 1 marca reżim będzie jeszcze ściślej kontrolował rozpowszechnianie treści religijnych w Internecie, wprowadzając bardziej rygorystyczne przepisy. Wykorzystywanie Internetu do prowadzenia wirtualnych spotkań chrześcijańskich będzie możliwe tylko po uzyskaniu odpowiedniej licencji. Uzyskanie licencji wiąże się z dużymi utrudnieniami. W czasie pandemii wiele kościołów spotykało się online na nabożeństwach i grupach domowych. Jak będzie to wyglądało teraz, nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Chiny spadły z 43. miejsca w 2018 r. na 17. miejsce w 2022. Proś Jezusa o wytrwałość i mądrość dla chrześcijan w tym kraju.

Za Open Doors

