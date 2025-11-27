W Mozambiku giną chrześcijanie, a tysiące osób zostaje przesiedlonych w wyniku ataków ekstremistów

Nowa fala ekstremistycznej przemocy przetoczyła się przez północny Mozambik, pozostawiając po sobie ofiary śmiertelne wśród chrześcijan, zniszczone wspólnoty oraz dramatyczne ostrzeżenia lokalnych liderów Kościoła, że kryzys humanitarny wchodzi w niebezpieczną fazę.

Biskup Alberto Vera z Nacali potwierdził katolickiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), że w niedawnych atakach na terenie prowincji Nampula zginęło co najmniej czterech chrześcijan — w tym jedna osoba została ścięta — gdy uzbrojone bojówki dżihadystyczne rozpoczęły ofensywę na tereny wiejskie od 10 listopada.

Wioski zostały podpalone, rodziny ratowały się ucieczką do okolicznych lasów, a domy i szkoły legły w gruzach.

— To był tydzień terroru i ogromnego cierpienia — przekazał biskup Vera serwisowi ACN News.

— Terror ogarnął cały dystrykt Memba, a także północne i wschodnie rejony dystryktu Eráti. Memba to dziś opustoszałe miasto.

Lokalne władze informują, że najcięższe ataki miały miejsce w rejonie Mazula między 14 a 17 listopada. Dodatkowe napaści odnotowano również w sąsiednich miejscowościach Chipene i Baixo Pinda.

Według wstępnych szacunków Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), domy i dobytek zostały splądrowane, budynki spalone, a cywile – zabici, ranni lub uprowadzeni.

Około 128 tysięcy osób uciekło w ciągu zaledwie tygodnia z wiosek wzdłuż granicy Memba–Cabo Delgado — w tym z Lúrio i Mazula — szukając schronienia w przepełnionych obozach w Metuge i innych bezpieczniejszych miejscowościach, podaje ONZ.

Ataki stanowią najnowszy etap eskalacji powstania zbrojnego, które trawi północny Mozambik od 2017 roku. Od początku konfliktu zginęło ponad 6 tysięcy osób, a ponad milion musiało opuścić swoje domy. Większość przemocy przypisuje się bojownikom powiązanym z tzw. Państwem Islamskim.

Choć ostatnie ataki miały miejsce w prowincji Nampula, główne ognisko konfliktu wciąż pozostaje w Cabo Delgado, gdzie społeczności chrześcijańskie były wielokrotnie celem brutalnych napaści.

W ubiegłym miesiącu seria skoordynowanych ataków w dystrykcie Chiúre doprowadziła do śmierci co najmniej 20 chrześcijan, zniszczenia 1 300 domów i wysiedlenia blisko 2 000 osób, według relacji świadków i lokalnych partnerów kościelnych. Spalono także dwa kościoły.

Mieszkańcy podkreślają, że sytuacja znacznie się pogorszyła po tym, jak Siły Obrony i Bezpieczeństwa Mozambiku na krótko starły się z bojownikami, po czym się wycofały, pozostawiając wioski bezbronne wobec kolejnych ataków.

Liderzy kościelni informują, że ekstremiści nadal uprowadzają kobiety i dzieci — to powtarzająca się strategia w trwającym już osiem lat konflikcie. Jednocześnie wyrażają krytykę wobec braku zainteresowania ze strony społeczności międzynarodowej.

Lokalni chrześcijanie zmagają się też z coraz większymi ograniczeniami w dostępie do informacji. Organizacje praw człowieka alarmują, że władze zakazują robienia zdjęć i ograniczają wizyty dziennikarzy w dotkniętych rejonach, co sprawia, że wiele ataków pozostaje niezarejestrowanych, a ofiary nie otrzymują należnej pomocy.

Organizacja Open Doors, która w rankingu World Watch List 2025 umieściła Mozambik na 37. miejscu wśród krajów najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan, wskazuje, że wierzący nadal są głównym celem prześladowań.

W tym roku zaatakowano lub zmuszono do zamknięcia ponad 100 kościołów, a co najmniej 56 chrześcijan straciło życie z powodu swojej wiary.

Apelując o solidarność, biskup Vera zwrócił się do Kościoła na całym świecie z prośbą o pamięć o ofiarach i wsparcie dla wysiedlonych.

— Módlcie się za nas, bo to rzeczywistość niezrozumiała i nie do przyjęcia — powiedział w rozmowie z ACN News.

Dodał: — Prosimy Boga o pomoc i pokój. Prosimy też rząd Mozambiku, by podjął walkę z terrorystami nie tylko militarnie, ale również poprzez dialog i współpracę międzynarodową.

Autor: Obianuju Mbah

Źródło: Christian Daily