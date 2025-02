W Kolumbii mają obawy w związku z planem opodatkowania wyznań religijnych

Prezydent Kolumbii, Gustavo Petro, oraz Ministerstwo Finansów rozważają wprowadzenie podatku dla wyznań religijnych w ramach nowej reformy podatkowej. Celem tej propozycji jest zwiększenie wpływów podatkowych, co wywołało ożywioną debatę. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że jest to środek, który jest obecnie dokładnie analizowany.

Reakcje na tę propozycję są mieszane. Zwolennicy uważają, że kościoły powinny wnosić wkład do budżetu państwa jak inne podmioty, podczas gdy przeciwnicy obawiają się, że może to naruszać wolność religijną. Petro broni propozycji, mówiąc, że wszystkie sektory społeczeństwa powinny przyczyniać się do rozwoju kraju.

Przywódcy religijni wyrazili obawy, że opodatkowanie może ograniczyć ich zdolność do prowadzenia działalności charytatywnej i społecznej. Debata dotarła również do Kongresu, gdzie opinie są podzielone. Rząd i Ministerstwo Finansów kontynuują ocenę propozycji, a społeczeństwo kolumbijskie uważnie obserwuje potencjalne zmiany.