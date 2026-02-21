W Iranie liczba aresztowań chrześcijan wzrosła prawie dwukrotnie

Władze Iranu aresztowały w 2025 roku 254 chrześcijan pod zarzutami związanymi z ich wiarą lub działalnością religijną – wynika z nowego raportu. To niemal dwukrotnie więcej niż liczba 139 zatrzymanych w roku poprzednim.

W niemal 90 procentach przypadków władze postawiły zarzuty na podstawie znowelizowanego artykułu 500 kodeksu karnego, który kryminalizuje „propagandę sprzeczną ze świętą religią islamu” – czytamy w raporcie opublikowanym 19 lutego przez Article18, Open Doors, Christian Solidarity Worldwide i Middle East Concern.

Jak podkreślono w raporcie, w ubiegłym roku kary pozbawienia wolności, zesłania lub przymusowej pracy odbywało ponad dwukrotnie więcej chrześcijan – 57 – niż rok wcześniej, kiedy było ich 25.

„Czterdziestu trzech chrześcijan wciąż odbywało kary na koniec 2025 roku, podczas gdy co najmniej kolejnych 16 znajdowało się w areszcie przedprocesowym” – stwierdzono. „I chociaż w 2025 roku skazano mniej chrześcijan niż w roku poprzednim – 96 w porównaniu z 73 – łączna długość ich wyroków (280 lat) była wyższa niż w 2024 roku (263 lata), co wskazuje na tendencję do zaostrzania kar”.

Co najmniej 11 chrześcijan otrzymało w 2025 roku wyroki 10 lat więzienia lub dłuższe, podczas gdy – jak odnotowano w raporcie – władze orzekły łącznie dziewięć lat zesłania i 249 lat pozbawienia takich dóbr jak opieka zdrowotna, zatrudnienie czy edukacja.

Po „12-dniowej wojnie” Iranu z Izraelem, trwającej od 13 do 25 czerwca, pięciu chrześcijan usłyszało zarzuty na mocy nowego prawa szpiegowskiego, wprowadzonego po działaniach zbrojnych, co – jak stwierdzono w raporcie – zaowocowało łącznymi wyrokami przekraczającymi 40 lat więzienia.

Raport odnotowuje „gwałtowny wzrost” liczby aresztowań chrześcijan po 12-dniowej wojnie, co potwierdza oświadczenie Ministerstwa Wywiadu Iranu, w którym mowa była o 53 „wyszkolonych elementach” – chodzi o chrześcijan ewangelikalnych – którzy zostali „zneutralizowani”.

„Nakazano skonfiskować na rzecz państwa osobisty majątek chrześcijan, w tym Biblie i inną literaturę chrześcijańską, w co najmniej dwóch przypadkach, dla ‘badawczych’ celów MOIS [Ministry of Intelligence and Security]” – czytamy w raporcie. W nieujawnionym publicznie przypadku, oficer armii został zwolniony po 23 latach służby z powodu nawrócenia na chrześcijaństwo, a pięciu konwertytów na chrześcijaństwo zostało skierowanych na mocy nakazu sądowego do „klinik leczenia sekt”, z deklarowanym celem „powrotu do świętej religii islamu”.

Poważne nadużycia wobec chrześcijańskich więźniów trwały w 2025 roku, obejmując odmowę opieki medycznej, tortury psychiczne i zgłoszone pobicie.

„Innym szokującym momentem było skazanie ciężarnej chrześcijańskiej konwertytki na 16 lat więzienia w Międzynarodowy Dzień Kobiet” – stwierdza raport. „Tymczasem irański Ormianin, który w 2025 roku otrzymał drugi wyrok 10 lat więzienia, został pozbawiony możliwości udziału w pogrzebie swojej matki, gdy zmarła dwa miesiące po jego ponownym aresztowaniu; jedna z chrześcijańskich konwertytek skazanych wraz z nim doznała udaru podczas pobytu w izolatce; inna złamała kręgosłup po upadku z pryczy w więzieniu, a następnie nabawiła się infekcji po zbyt wczesnym powrocie do zakładu karnego”.

Jak podano, władze nadal w 2025 roku brały na cel chrześcijan zaangażowanych w dystrybucję Biblii; co najmniej 21 chrześcijan otrzymało kary pozbawienia wolności w związku z domniemanym udziałem w tej działalności, oprócz kar takich jak grzywny, zesłanie i pozbawienie świadczeń społecznych.

„Jedną z naszych kluczowych rekomendacji jest ponowne otwarcie Towarzystwa Biblijnego, którego ‘tymczasowe zamknięcie’ w 1990 roku pozostaje w mocy ponad 35 lat później, a którego ponowne otwarcie sprawiłoby, że chrześcijanie nie musieliby sprowadzać Biblii do Iranu z zagranicy” – stwierdza raport. „Wzywamy społeczność międzynarodową do pociągnięcia Iranu do odpowiedzialności za niewywiązywanie się z zobowiązań wynikających z artykułu 18 MPPOiP, którego definicja wolności religijnej obejmuje wolność przyjęcia wiary według własnego wyboru oraz praktykowania jej publicznie lub prywatnie”.

Mowa nienawiści wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych również się utrzymała; raport odnotowuje, że w sierpniu media państwowe „opublikowały materiał wideo pokazujący nagrania niektórych aresztowanych chrześcijan uczestniczących w spotkaniu w Turcji; zrzuty ekranu części ich skonfiskowanych rzeczy, w tym Nowych Testamentów i innej literatury chrześcijańskiej; oraz rzekome nagrania z monitoringu, na których Biblie są ‘przemycane’ do kraju”.

Do innych zauważalnych tendencji zaliczono rosnące zaangażowanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w aresztowania chrześcijan oraz monitorowanie ich aktywności za granicą, takich jak udział w seminariach teologicznych w Turcji.

Raport wzywa także do „bezwarunkowego uwolnienia chrześcijan oraz innych osób należących do mniejszości religijnych lub wyznaniowych, przetrzymywanych pod zarzutami związanymi z ich przekonaniami lub działalnością religijną”; „ponownego otwarcia siłą zamkniętych kościołów”; oraz „jasności co do tego, gdzie chrześcijanie perskojęzyczni mogą swobodnie oddawać cześć w swoim ojczystym języku, bez lęku przed aresztowaniem i ściganiem”.

Raport, zatytułowany „Kozły ofiarne: naruszenia praw chrześcijan w Iranie”, rozpoczyna się od odniesienia do protestów, które wybuchły pod koniec 2025 roku, domagających się zakończenia rządów Islamskiej Republiki.

„Reakcja na te protesty jest przerażająca” – stwierdza raport – „z doniesieniami o wielu tysiącach zabitych, w tym kilku chrześcijan, oraz o tym, że każdy Irańczyk – niezależnie od wyznania – został dotknięty tymi wydarzeniami. Droga przed Iranem wydaje się daleka od klarowności, ale publikując najnowszy doroczny raport o naruszeniach praw popełnionych wobec chrześcijan w 2025 roku, stoimy po stronie narodu Iranu w jego wezwaniu do przywódców, którzy będą działać w jego imieniu, a nie go uciskać”.

Iran zajął 10. miejsce na liście World Watch List 2026 organizacji Open Doors, obejmującej 50 krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Źródło: Christian Daily