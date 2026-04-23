W Egipcie rozpoczął się proces chrześcijanina oskarżonego o „kwestionowanie islamu”

W Kairze rozpoczął się proces egipskiego chrześcijanina Saida Mansoura Rezka Abdelrazeka, oskarżonego m.in. w związku z konwersją z islamu i próbą zmiany wyznania w dokumentach tożsamości.

Choć apostazja nie jest w Egipcie formalnie karalna, zmiana religii w oficjalnych dokumentach jest w praktyce niemożliwa i może prowadzić do zarzutów o zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokuratura postawiła Abdelrazekowi szereg oskarżeń, w tym działalność w nielegalnej organizacji, finansowanie jej oraz „podważanie jedności społecznej” i obrazę islamu.

Sąd odroczył rozprawę do 15 czerwca, aby umożliwić obronie przygotowanie stanowiska. Oskarżony przebywa w więzieniu, gdzie – według organizacji praw człowieka – był pozbawiany podstawowych środków i poddawany przemocy fizycznej oraz psychicznej.

Sprawa budzi poważne zastrzeżenia dotyczące rzetelności procesu. Międzynarodowe organizacje wskazują na brak przejrzystości postępowań w sądach ds. terroryzmu oraz ograniczony dostęp do obrony.

Według USCIRF Abdelrazek jest więźniem sumienia, zatrzymanym z powodu swoich przekonań religijnych. Wcześniej ubiegał się o azyl w Rosji, lecz został deportowany do Egiptu mimo ochrony przyznanej przez ONZ, co – zdaniem ekspertów – narusza zasadę non-refoulement.

Po powrocie był wielokrotnie zatrzymywany i – jak twierdzą obrońcy praw człowieka – poddawany torturom oraz naciskom, by wyrzekł się wiary. Jego sytuacja jest częścią szerszego problemu prześladowań osób, które przechodzą z islamu na chrześcijaństwo, mimo konstytucyjnych gwarancji wolności religijnej.

Organizacje międzynarodowe apelują o jego uwolnienie oraz umożliwienie wyjazdu do Australii, gdzie czeka na niego narzeczona. Egipt zajmuje 42. miejsce w rankingu krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem według Open Doors (2026).

Źródło opr. Christian Daily