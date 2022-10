W Chinach nie ma już bezpiecznego miejsca, by być chrześcijaninem

Chiński rząd coraz mocniej tępi zarówno kościoły podziemne, jak i kościoły usankcjonowane państwowo, nie zostawiając dla chrześcijan „bezpiecznego miejsca” – podaje International Christian Concern (ICC).

Nowy raport ICC śledzi prześladowania chrześcijan w Chinach od lipca 2021 roku, notując 32 przypadki aresztowań i zatrzymań, pięć nalotów na chrześcijańskie szkoły i 20 przypadków sinizacji kościołów, tj. zmuszania, by kościół dopasował swoją wiarę do społecznego i politycznego przekazu Komunistycznej Partii Chin (KPC).

ICC podaje, że z powodu trudności w otrzymywaniu informacji z Chin, dokładne liczby prawdopodobnie są znacznie wyższe.

„Śledzenie chrześcijan”

„Śledzenie chrześcijan przez rząd jest częścią szerszego działania ukierunkowanego na sinizację kraju przez zmuszanie grup religijnych do poddania się ideologii KPC” – napisano w raporcie.

„Biuro ds. Religijnych i KPC mają jeden wspólny cel dotyczący religii: nie dopuścić, by wpływ religijny zagrażał ich komunistycznej kontroli”- dodano.

Kościoły usankcjonowane państwowo są szczególnie narażone na sinizacyjne działania chińskiego rządu.

„Wszystkie kościoły zaaprobowane przez państwo mają wymóg wywieszenia flagi państwowej, wprowadzenia regulacji na obszarze modlitwy, włączania do kazań wartości socjalistycznych i kultywowania tradycyjnej, chińskiej kultury” – podaje ICC.

ICC donosi w raporcie, że wprowadzone w czerwcu nowe rozporządzenie chińskiego rządu, zatytułowane „Wspólna inicjatywa państwowych organizacji religijnych w kultywowaniu skromności i powstrzymywaniu się od ekstrawagancji”, pozwoliło rządowi „zacieśnić uścisk” na głównych religiach w Chinach.

„Kościoły usankcjonowane państwowo są dzisiaj coraz bardziej na łasce i niełasce wprowadzanych przez rząd praw i regulacji pozaprawnych” – napisało ICC.

Kościoły cenzurowane

„Kościoły cenzurowane przez państwo postanowiły poddać się tym regulacjom, co wywiera nacisk na kościoły niezarejestrowane, by zrobiły to samo.

„Kościoły Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii są częścią konstrukcji prawnej, jaką KPC posługuje się w celu systematycznego ograniczania chrześcijaństwa. Jeśli kościół nie jest zarejestrowany jako usankcjonowany państwowo, taki kościół łamie prawo, a KPC może w każdej chwili wkroczyć, by zamykać zbory, wytaczać procesy sądowe osobom prywatnym i wywierać ogromny nacisk społeczny na członków.

„Przy nasilonym niszczeniu kościołów, zarówno kontrolowanych państwowo, jak i podziemnych, w Chinach nie ma już bezpiecznego miejsca, by być chrześcijaninem”.

Trwały wpływ na wolność religijną w Chinach miała też pandemia COVID-19, która stała się pretekstem do wprowadzenia kolejnych ograniczeń na aktywność religijną.

„W wyniku pandemii COVID-19 rozszerzono ograniczenia aktywności religijnej. Podczas gdy nadal pozwalano na otwarcie miejsc publicznych i komercyjnych, takich jak centra handlowe, markety, restauracje i biblioteki, działanie kościołów zostało przez rząd zakazane.

„Pewien raport ujawnił, że państwo użyło środków zapobiegania epidemii jako pretekstu, by nie dopuścić do zgromadzeń kościołów na obchodach święta Bożego Narodzenia w prowincjach Shandong, Anhui i Guangdong” – napisano w raporcie ICC.

Zakaz internetowej aktywności religijnej

Nawet spotkania online zostały utrudnione, gdy w marcu chiński rząd ogłosił zakaz internetowej aktywności religijnej.

Na mocy zakazu, chińskie kościoły i organizacje religijne, które chcą umieszczać w internecie treści religijne, muszą zarejestrować się w organach państwowych i otrzymać pozwolenie.

„Regulację wprowadzono dla zapewnienia, by wszelka działalność religijna była zgodna z programem partii komunistycznej” – stwierdziło ICC.

Dane do raportu zaczerpnięto głównie z zasobów ICC, ChinaAid, Union of Catholic Asian News i Radio Free Asia.

„Raport ICC o przypadkach [prześladowań chrześcijan w Chinach] jest dalszym świadectwem o nasilonej rozprawie Chin z chińskimi chrześcijanami i kościołami, mimo wielokrotnych zapewnień Pekinu, że ‘szanowanie i ochrona przekonań religijnych jest podstawową polityką KPC i chińskiego rządu w działaniach na obszarze religii” – powiedziała Gina Goh, dyrektor regionalna ICC w Azji Południowo-wschodniej.

„KPC chce ingerować w każdy aspekt życia religijnego chrześcijan, wprowadzając swoją ideologię i kontrolę, która jest szkodliwa dla wolności religijnej w Chinach” – dodała.

Jay Church, dyrektor adwokatury ICC w Azji Południowo-wschodniej i współautor raportu, powiedział, że społeczność międzynarodowa „musi zwrócić uwagę na nieustanną kampanię Chin przeciwko religii”.

„Nie ma wymówki dla ciągłej bierności” – powiedział Church.

„Chiński rząd nie pozwala na religię z wyjątkiem obszaru, na którym może nią manipulować w taki sposób, by czynić ją narzędziem umacniania władzy KPC.

„Mamy nadzieję, że ten raport powiększy akta sprawy, która zbyt często jest po cichu ignorowana na salach władzy na całym świecie” – powiedział Church.

Autor: Mark King

Źródło: The Christian Post

