W Australii wchodzi na ekrany film pro-life „Unplanned”, wycofany w Kanadzie mimo pełnych sal

Producenci „Unplanned” (Nieplanowane) oświadczyli, że ich film pro-life (w obronie życia) niedługo wejdzie na ekrany kin w Australii.

W czwartek, filmowcy ogłosili tę wiadomość na mediach społecznościowych, pisząc: „Przygotuj się na odkrycie zdumiewającego przekazu o nadziei i uzdrowieniu, przekazu, jaki nikogo nie osądza i dotyka serc na każdym skrzyżowaniu debaty aborcyjnej”.

Jak informowało CBN News, „Unplanned” opowiada o przemianie w kierunku obrony życia, jakiej doświadczyła była dyrektor kliniki aborcyjnej Planned Parenthood, Abby Johnson. Jej porywająca, prawdziwa historia otworzyła serca i umysły tysięcy widzów.

W kwietniu tego roku, reżyser „Unplanned”, Chuck Konzelman, ujawnił na forum Kongresu, że prawie stu pracowników klinik aborcyjnych postanowiło odejść z pracy po obejrzeniu filmu.

Według danych serwisu internetowego Box Office Mojo, produkcja wytwórni filmowej PureFlix przyniosła prawie 19 milionów dolarów dochodu brutto od dnia swojej premiery w marcu tego roku. Budżet produkcyjny filmu wynosił jedynie 6 milionów dolarów.

Jako uzupełnienie do filmu, producenci opublikowali modlitewnik Planned from the Start: A Healing Devotional (Zaplanowany od początku: modlitewnik uzdrowienia), by pomóc byłym pracownikom i innym kobietom uleczyć ból aborcji.

Na stronie internetowej filmu znajdujemy opis publikacji, która „ukazuje pięć głównych obszarów emocjonalnego wstrząsu, często doświadczanego po aborcji, oraz niesie uzdrowienie cierpiącym – uzdrowienie emocji, które trzymają kobiety i mężczyzn w więzieniu bólu, jaki aborcja wniosła do ich życia oraz do życia tych, którzy ich kochają”.

W Kanadzie, pomimo sukcesu kasowego filmu, dwie sieci kinowe postanowiły zakończyć wyświetlanie „Unplanned” w swoich kinach.

Producent Cary Solomon określił tę decyzję jako „absurdalną” i „niepojętą”.

„Cineplex i Landmark postanowiły, że nie będą więcej wyświetlać tego filmu. Pytam więc, jaka firma, do której ludzie walą drzwiami i oknami, postanawia zamknąć interes?” – powiedział Solomon w wywiadzie dla LifeSiteNews.

„Jeśli to nie jest posunięcie polityczne, jeśli nie jest umotywowane programem – to zwykły absurd” – powiedział. „Jesteście w branży filmowej, żeby sprzedawać bilety”.

Jak informowało CBN News, dwa kina postanowiły wycofać wyświetlanie filmu po tym, gdy ich właścicielom zaczęto grozić śmiercią.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

