W 2025 roku aborcja była główną przyczyną śmierci na świecie

W 2025 roku na całym świecie przeprowadzono ponad 73 miliony aborcji, co czyni ją najczęstszą przyczyną śmierci w minionym roku. Dane te opierają się na szacunkach Światowej Organizacji Zdrowia, zebranych przez globalną platformę statystyczną Worldometers.

Według danych Worldometers, opracowanych na podstawie arkusza informacyjnego WHO, roczny wskaźnik aborcji na świecie wynosi około 39 na 1000 kobiet w wieku 15–49 lat. Szacuje się, że 61% nieplanowanych ciąż – spośród 121 milionów rocznie – kończy się aborcją.

W porównaniu z innymi przyczynami zgonów, aborcja przewyższa wszystkie pozostałe pod względem liczby przypadków. W 2025 roku nowotwory były przyczyną około 10 milionów zgonów, choroby związane z paleniem tytoniu – 6,2 miliona, choroby zakaźne – 17 milionów, a HIV/AIDS – 2 miliony.

Worldometers, który monitoruje m.in. przyrost ludności, urodzenia, zgony, produkcję samochodów, publikacje książek i emisję CO2, podał, że w 2025 roku na świecie zmarło łącznie 140 milionów osób. Spośród nich 67,1 miliona zmarło z przyczyn innych niż aborcja, co – według LifeNews – oznacza, że aborcje stanowiły blisko 52% wszystkich zgonów.

W Stanach Zjednoczonych Worldometers szacuje, że codziennie przeprowadza się od 1500 do 2500 aborcji. Na podstawie danych z 2020 roku opracowanych przez Instytut Guttmachera, oznacza to wskaźnik 14,4 aborcji na 1000 kobiet, a także sugeruje, że około 20% wszystkich ciąż (z wyłączeniem poronień) kończy się aborcją.

Choć w ciągu ostatniej dekady odnotowano w USA spadek wskaźników aborcji, ich łączna liczba wciąż pozostaje wysoka. W 2020 roku w kraju przeprowadzono szacunkowo 930 160 aborcji.

Od 1973 roku, czyli od momentu orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sprawie Roe kontra Wade, liczba przeprowadzonych aborcji w Stanach Zjednoczonych szacowana jest na 66 milionów. Orzeczenie to zostało uchylone w 2022 roku.

Globalne szacunki WHO obejmują zarówno legalne, jak i nielegalne zabiegi. Opierają się na zaawansowanych modelach statystycznych, które aktualizują wcześniejsze dane z lat 2010–2014, gdy roczna liczba aborcji wynosiła około 56 milionów.

Nowa prognoza odzwierciedla wzrost liczby ludności, szerszy dostęp do tabletek poronnych oraz lepsze gromadzenie danych dotyczących nieuregulowanych procedur.

Licznik aborcji na stronie Worldometers jest aktualizowany w czasie rzeczywistym i oparty na modelach WHO, a nie na bezpośrednich pomiarach.

Ostateczny wynik za 2025 rok opublikowano w tym tygodniu.

Każda aborcja w liczbie 73 milionów oznacza przerwanie ciąży. Szczegóły biologiczne dotyczące rozwoju płodu są często przytaczane przez środowiska pro-life jako argumenty przeciwko aborcji.

W tym miesiącu w Waszyngtonie odbędzie się coroczny Marsz dla Życia, organizowany z okazji rocznicy orzeczenia Roe kontra Wade. Wydarzenie to ma na celu promowanie rozszerzenia ochrony prawnej dla nienarodzonych dzieci.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post