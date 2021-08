VIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach (19-22 VIII)

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej powraca! Po wymuszonej pandemicznymi obostrzeniami przerwie, park na katowickim Giszowcu już po raz ósmy stanie się miejscem, gdzie – poprzez szereg przygotowanych przez organizatorów atrakcji – rozbrzmiewać będzie przesłanie nadziei i pokoju.

TKCh to wydarzenie, na które warto przyjść całą rodziną. Dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach z animatorami i krótkich lekcjach biblijnych, połączonych z nauką piosenek, a także pobawić się w specjalnie dla nich przygotowanym ogródku. Nie zabraknie też atrakcji dla dorosłych odwiedzających – na każdy dzień zaplanowany jest koncert i zwięzły, choć bogaty w wartościowe treści wykład, a w piątek i sobotę także projekcje chrześcijańskich filmów, które, oprócz wieczornej rozrywki, dostarczą też tematów do przemyśleń. W tym roku na parkowej scenie zagrają Alan Kuc z zespołem, Jurek Dajuk, grupa z Kłodzka oraz zdobywający coraz większą popularność w kręgach chrześcijańskich zespół Pathlife.

Organizatorzy zapraszają

Jak co roku, organizatorzy zapraszają do odwiedzenia stoiska z darmową literaturą, gdzie każdy będzie mógł otrzymać egzemplarz Nowego Testamentu, ciekawe książki i broszurki dla dzieci i dorosłych oraz autentyczne świadectwa niezwykłego działania Boga w życiu zwykłych ludzi – na przykład nowo wydane “Świadectwo Andrzeja”, przedstawiające wspaniałą drogę od więziennej celi do szczerej wiary i owocnej służby.

Tradycyjnie, każdy gość będzie mógł skorzystać z poczęstunku w postaci domowego ciasta i ciepłych napojów.

19-22 sierpnia w Katowicach

VIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia w miejskim parku na Giszowcu (Plac Pod Lipami, Katowice).

Więcej informacji odnośnie do programu i przebiegu wydarzenia będzie można znaleźć na Facebookowej stronie: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.