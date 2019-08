VII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach

Wiadomość nadesłana: To już VII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej na Giszowcu! Po raz kolejny organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Śląska do wzięcia udziału w jedynym takim katowickim pikniku rodzinnym w jednym z najpiękniejszych parków Katowic.

W ciągu czterech dni TKCh przygotowano szereg atrakcji dla odwiedzających.

Najmłodszych uczestników czekają gry i zabawy z animatorami, lekcje o bohaterach Biblii, wspólne śpiewanie, malowanie twarzy, kolorowanki w strefie dla dzieci. Najmłodszym zapewniona jest osobna stefa pod opieką wolontariuszy Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Jak co roku organizatorzy przygotowali darmowe stoiska z literaturą chrześcijańską gdzie przechodnie znajdą książki o tematyce biblijnej, historie nawróceń, Magazyny Open Doors na temat sytuacji chrześcijan w odległych krajach świata, rebusy i kolorowanki dla dzieci.Tradycyjnie na Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej każdy może otrzymać darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. W tym roku organizatorzy zapraszają do przeczytania nowo wydanego „Świadectwa Beaty”! Beata opowiada w nim o swojej wzruszającej i trudnej drodze do Boga. Z autorką można porozmawiać w sektorze literatury chrześcijańskiej.

Każdego wieczoru odbędą się koncerty z muzyczną oprawą skomponowaną przez Jerzego Dajuka i Missio Musica oraz Alana Kuca z zespołem. Ponadto odbywać się będą pokazy filmów fabularnych (m.in. Czy naprawdę wierzysz?) i wykłady na nowo podejmujące temat chrześcijaństwa oraz roli Jezusa Chrystusa w życiu każdego człowieka.

Plenerowy piknik w parku nie obędzie się bez słodkiego poczęstunku i aromatycznej kawy dla odwiedzających go gości.

Miejsce i termin

Czwartek, 22 sierpnia – Niedziela, 25 sierpnia 2019

Park Miejski na Giszowcu

Pl. Pod Lipami 1

40-476 Katowice

W gronie patronów medialnych Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej znaleźli się:

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce

Telewizja TVS

Open Doors Polska

Radio Silesia

Radio Chrześcijanin

CLC Christian Literature Center

Uczeń Jezusa TV

Portal Uczeń Jezusa

Portal Chrześcijanin.pl

Przy promocji wydarzenia współpracuje Radio Katowice