Vickie Winans – Woman’s Day

Urodziła się 18 października 1953 roku jako 7 z 12 dzieci i nikt by wtedy nie pomyślał, że Vickie Bowman (Vickie Winans) stanie się pewnego dnia ikoną muzyki gospel. Kiedy w wieku 8 lat zaśpiewała w swoim kościele po raz pierwszy, rodzice natychmiast dostrzegli coś wyjątkowego w swojej córce. I tak dorastała w kościele, doskonaląc swoje umiejętności i zachwycając raz po raz słuchaczy. W końcu, dołączyła do rodziny Winans, która pomogła jej zacząć karierę.

Na drodze do bycia gwiazdą, hit gonił za hitem. I tak dekady później, Vickie nie jest znana już tylko jako zdobywczyni nagród muzyki gospel ale także jako wytrawna kobieta biznesu, stojąca na czele Viviane, Inc., samodzielnie zarządzając swoją karierę i dając setki koncertów rocznie. Jest także właścicielką własnej wytwórni – Destiny Joy Records, producentką, aktorką i autorką tekstów.

Spośród wielu życiowych pochwał, Winans za największy komplement uznaje rolę jaką pełni w swojej rodzinie. Jest kochającą siostrą jedenaściorga rodzeństwa, a w 2003 poślubiła miłość swojego życia Joe McLemore’a. Jest też matką 2 utalentowanych artystów – Mario Winans i Marvin Winans Jr, a nawet babcią pięciorga wnucząt. Wszystkie to czyni Winans błogosławioną kobietę, która chętnie dzieli się doświadczeniem życiowym z każdym, kogo napotka.

Jej poczucie humoru jest wręcz zaraźliwe a promienny uśmiech rozbroił już niejednego człowieka. „Choć w moim życiu wiele było cierpienia, bólu serca a nawet choroby, wiem, że Bóg niebywale mi pobłogosławił i wciąż jestem wdzięczna za Jego łaskę. Tylko dzięki Niemu mam tak wspaniałą rodzinę, przyjaciół i pracę!” – wyznaje Vickie.

Winans wydała w sumie 20 albumów i 13 singli.

Jej płyta „Women’s Day” to rezultat współpracy z najznamienitszymi głosami żeńskimi sceny gospel, takimi jak Kelly Price, Twinkie Clark, Yolanda Adams, Albertina Walker czy Crystal Aikin.

Album pozwala nam zatopić się w ponad godzinie muzyki z następującymi utworami:

1. Woman to Woman

2. Always Sisters

3. This Is Who I Am

4. Father I Stretch

5. I Desire More

6. Yesterday

7. Throuhg It All

8. I Never Lost My Praise

9. Take It Back

10. Endow Me

11. More, More, More

12. Still I Rise

13. Till You Believe

14. It It Had Not Been For The Lord On My Side

15. I’m Still Here

Tytuł płyty: Woman’s Day

Wykonawcy, m.in.: Vickie Winans