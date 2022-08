Verity – The First Decade

Verity Records jest bez wątpienia jednym z liderów gospelowego przemysłu. Założona w 1994r. obca wtedy marka, zaczynała z jednym tylko artystą: Vanessą Bell Armstrong. Wkrótce dołączali kolejni i już niedługo zapoczątkowali największą markę na tym rynku. Z okazji 10 urodzin firmy nagraniowej, Verity wydaje zbiór najlepszych i największych zarazem hitów.Pierwsza z cztero-krążkowego zestawu płyta nosi tytuł Meditation & Strength (Rozmyślania i siła), zaczyna się piosenką We Fall Down, która uczyniła z Donnie McClurkin światową gwiazdę.

Kolejne piosenki to tez już tylko i wyłącznie najznakomitsze przeboje śpiewane przez wszystkie chory kościelne na całym świecie. Podobnie drugi krążek Praise Party, który otwiera Fred Hammond ze swoim słynnym Let the Praise begin. Obok niego na płycie znajdziecie takich artystów jak: Marvin Sapp,Hezekiah Walker, The Love Fellowship Crusade Choir, Dave Hollister, B.B. Jay, Deitrick Haddon i wielu wielu innych.