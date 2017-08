Vanessa Bell Armstrong – Gospel’s Best Women

Gospel’s Best Women (2008). Vanessa Bell Armstrong (ur. 02.10.1953 r.) amerykańska piosenkarka gospel, której pierwsza płyta solowa „Peace Be Still” ukazała się już w roku 1983, a jej tytułowy utwór stał się od tamtej pory wizytówką artystki. Druga płyta „Chosen” podbiła listy przebojów Billboard, a kolejna „Following Jesus” (1986) zdobyła Nagrodę Soul Train Music Award za najlepszą płytę gospel w 1988 roku. W sumie została nominowana do 7 Nagród Grammy.

Kolejne płyty wychodziły ze studia z dużą regularnością: „Vanessa Bell Armstrong” (1987), „Wonderful One” (1989) i „The Truth About Christmans” (1990). Rok później Armstrong pojawiła się na Broadway’u w produkcji zatytułowanej „Don’t Get God Started” i ta rola zaprowadziła ją wprost do studia Oprah Winfrey. Zdobyte uznanie i sława to również wybór piosenkarki do nagrania tematu muzycznego dla serialu „Amen” telewizji NBC.

Następne płyty artystki pojawiały się w kolejnych latach kontynuując regularność nagrań a pierwsza, trzyletnia przerwa w nagraniach przypadła dopiero na lata 1998 – 2001 przed pojawieniem się albumu „A Brand New Day”. Trzy lata później Vanessa Bell Armstrong otrzymała nagrodę za całokształt twórczości podczas obchodów Gospel Superfest. Po tym wydarzeniu minęły kolejne trzy lata do ukazania się płyty „Walking Miracle” (2007) i kolejne dwa do „The Experience” (2009).

GOSPEL’S BEST WOMEN (2008) to solidna kompozycja łącząca najlepsze głosy żeńskie we współczesnym świecie muzyki gospel pod marką EMI. Najznamienitsze utwory na płycie „It’s Over Now” (Armstrong), „One More Sunny Day” (Lejuene Thompson) i „Alone in the Presence” (CeCe Winans). Oprócz wyżej wspomnianych, na płycie pojawiają się takie głosy jak: The Clark Sisters, Tramaine Hawkins, Sheri Jones – Moffet, Darlene Mccoy, Lashun Pace, Kiera „Kiki” Sheard i V3.

Płyta obejmuje utwory:

1. It’s Over Now

2. Encourage Yourself

3. No, Never

4. One More Sunny Day

5. For My God

6. Miracle

7. Changed

8. I Adore You

9. Alone In The Presence

10. I need You

Vanessa Bell Armstrong – Gospel’s Best Women