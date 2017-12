Uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela i podziękowania

POCHWAŁA DONALDA TRUMPA ZA UZNANIE JEROZOLIMY – Ponad 20 czołowych osobistości spotkało się 11.12.2017 z amerykańskim prezydentem i wręczyło mu odznaczenie za pomoc organizacjom religijnym i jego historycznie ważne decyzje jak uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela. Na decyzję przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy Arabowie zareagowali histerycznie, ale pomagający Izraelowi włącznie z ewangelicznymi chrześcijanami chwalą Trumpa.

„Ewangeliczni chrześcijanie są wdzięczni za to, że zrobił to, co obiecał w kampanii wyborczej” – powiedział Tony Perkins przewodniczący Rady Badań Nad Rodziną (Family Research Council, FRC). FRC jest założoną przez Jamesa Dobsona fundacją pożytku publicznego lobbystyczną w USA. (Washington Times) „Wspomnij na mnie, o Panie, przez miłość do Twego ludu, przyjdź do mnie i okaż mi swą pomoc! Pozwól mi patrzeć na szczęście wybrańca, cieszyć się radością Twojego ludu i chlubić się razem z dziedzictwem Twoim.“ – Psalm 106,4-5

CZEMU BURZĄ SIĘ NARODY?

Psalm 2 Króla Dawida zaczyna się pytaniem: „Dlaczego buntują się narody?” Cóż, my wiemy dlaczego. Po pierwsze: Prawie wszystkie europejskie narody przed 75 laty sprzymierzyły sią z Niemcami by zgładzić Żydów i nie mogą się pogodzić z tym, że Żydzi jeszcze żyją. Po drugie: Za to, że Jerozolima jest stolicą pastwa (co też proklamował i uznał prezydent Trump), a co doprowadza wrogów do szału. Rozruchy rozpoczęły sią we Francji i doszły do Niemiec , Wielkiej Brytanii, Szwecji i reszty państw unii europejskiej. Nie mogą oni wybaczyć Trumpowi, że inaczej niż Obama nie jest tchórzem i bojaźliwym kolaborantem wroga. A jednak: Ameryka zdecydowała i oto fakt się stał faktem.

Atrament już wysechł i decyzja jest ostateczna. „Unia Europejska zajmuje jasne i jednakowe stanowisko. Uważamy, że jedynym realistycznym rozwiązaniem jest koncepcja dwóch państw z Jerozolimą jako stolicą obu” – stwierdziła na konferencji prasowej Federica Mogherini, wysoki komisarz reprezentacji UE na zewnątrz i polityki bezpieczeństwa. Chris Matthews, powiedział amerykańskiej stacji informacyjnej: „A więc, dużo powodzenia. Arabowie, a więc Hamas i PA nie mogą się wzajemnie porozumieć, ale Mogherini oczekuje, że będą z Izraelem żyć w pokoju i podzielą Jerozolimę. Przebiegają przez nią strategiczne drogi przez Syrię, Irak, i Jemen. Jak będą one wykorzystane kiedy Arabowie uczynią ją swoją stolicą? Jeżeli jeszcze nie zapaliło cię światełko ostrzegawcze, to jesteś błaznem.

Szef Hisb-Allahu Nasrallah, zauważył: „Trump poniżył 1,5 miliarda muzułmanów.” Ależ Trump niczego takiego nie zrobił! On zaledwie upokorzył terrorystów, których wysyłają islamiści. Wszędzie krytycy wskazują, że Trump powinien się zastanowić, że ta decyzja spowoduje wściekłość. Dlatego tylko więc powinien reagować tchórzliwie jak reszta świata. W obliczu islamistycznego terroru miałby bandytów głaskać po głowach. Ale nie znają dobrze Trumpa. Nie wiedzą jeszcze, że Trump potrafi posługiwać się prawdą, inni nie,” Myślą o tym, że tylko podporządkowanie jest jedyną odpowiedzią. Uspokoić terrorystów, żyć wobec nich w strachu, nic nie robić co by ich zdenerwowało….” (Arutz 7) Dlaczego buntują się narody, po co te próżne knowania ludów? Głowy podnoszą królowie ziemscy, łączą się z nimi wielcy tego świata przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi.“ – Psalm 2,1-2

NACISKI NA JEROZOLIMĘ

Premier Netanjahu wyjaśnił w poniedziałek 11.12.2017 w Brukseli przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych UE: „Izrael jest największą potęgą na Bliskim Wschodzie, która zapobiega rozszerzaniu się islamizmu, nie tylko atakom terrorystycznym ISIS w Europie. Zapobiega też postępowi upadku wielu państw wokół Izraela pod wpływem islamu, przez co zagrożenie w Europie będzie jeszcze większe.” Określił decyzje ONZ i UNESCO jako śmieszne. „Myślę, że wszystkie lub prawie wszystkie kraje UE przeniosą swoje ambasady do Jerozolimy, uznają ją jako stolicę Izraela i będą z nami intensywnienie współpracowały w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarki i dla pokoju”. (Bloomberg)

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel