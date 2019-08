Uzdrowienie ciała i odkupienie – Dr T.J. McCrossan

Przez wiele lat miałem w swoim posiadaniu książkę T. J. McCrossana Uzdrowienie ciała i odkupienie wydaną w 1930 roku. Niestety, jak to często bywa z dobrymi książkami, pewnego razu nie wróciła do mnie. Jednakże nigdy nie utraciłem tego zrozumienia, jakie zyskałem dzięki niezwykłemu światłu, które książka ta rzuciła na Pismo.

Podam przykład – słowo „dopomaga” we fragmencie z Listu do Rzymian 8:26: „Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”.

Dr McCrossan wyjaśnia, że to słowo znaczy „wspólnie uchwycić coś, przejąć posiadanie, przeciwko…”. Nie zliczę, ile razy obraz Ducha Świętego, który wraz ze mną przejmuje posiadanie, występując przeciwko mocy wroga pomógł mi zwyciężyć w modlitwie. Gdy nauczam innych na temat modlitwy wstawienniczej, maluję obraz, który brat McCrossan tak jasno odmalował przed moimi oczami. Podoba mi się również, co mówi na temat Listu do Rzymian 8:11. Mówiąc kolokwialnie, to niezły materiał do przetrawienia.

Często nauczam na temat Bożego rodzaju „życia”, jakie Jezus nam przyniósł (Ewangelia Jana 10:10), dlatego, że to życie było światłością ludzi (Ewangelia Jana 1:4). Greckie słowo opisujące ten rodzaj życia, to zoe. Dr McCrossan pokazuje nam, że dzięki działaniu Ducha Świętego to życie manifestuje się w naszych ciałach. List do Rzymian 8:11 mówi: „A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi [zōopoiēsei] i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka”. Dr McCrossan argumentuje: „Ten czasownik ‘ożywi’, to zōopoiēsei; pochodzi on od słowa zoe (życie) i poieo (ja robię). Nieustanne tworzenie życia w naszych śmiertelnych ciałach to dzieło Ducha Świętego”.

Na podstawie dogłębnego studium fragmentów z Księgi Izajasza 53 i 1 Listu Piotra 2:24 dr McCrossan wykazuje, że oryginalne manuskrypty nie pozostawiają miejsca na wątpliwości – Chrystus umarł za nasze choroby tak samo, jak umarł za nasze grzechy. Nie jestem naukowcem specjalizującym się w grece czy języku hebrajskim, doceniam jednak jego bogatą wiedzę z zakresu oryginalnych języków biblijnych, jak również niezwykłe zrozumienie, jakie może dać jedynie Duch Święty. Znałem dwóch ludzi, którzy posiadali te cechy – dr P. C. Nelsona i dr T. J. McCrossana.

Wierzę, że wolą Pana było, by książka dr McCrossana ponownie trafiła w ręce miłośników Bożego Słowa. Wraz z wielebnym Roy’em Hicksem często dyskutowaliśmy o zawartych w niej prawdach, ubolewając, że nie posiadamy już własnych egzemplarzy. Próbowaliśmy odnaleźć choć jedną kopię, lecz bezskutecznie. Niedawno, gdy z bratem Hicksem byliśmy w restauracji, usłyszał on jak ludzie przy stoliku obok dyskutują na temat Uzdrowienia ciała i odkupienia. Podszedł do nich i zapytał, czy nie rozmawiają przypadkiem na temat książki dr McCrossana. W istocie tak było. Nie tylko posiadali egzemplarz książki, ale znali również krewnych dr McCrossana, którzy później udzielili pozwolenia na przedruk tej książki. Cieszę się, że mogłem mieć swój udział w ponownym wydaniu tej klasycznej pozycji i gorąco ją polecam.

– Kenneth E. Hagin

Książka UZDROWIENIE CIAŁA I ODKUPIENIE,

pierwotnie została wydana w 1930 roku, a później po ponad pięćdziesięciu latach została edytowana i przystosowana do współczesnego czytelnika przez Roya H. Hicksa i Kennetha E. Hagina. Treść książki miała i ma znaczący wpływ na wielu usługujących uzdrowieniem w dzisiejszych czasach. Zawiera wiele bardzo interesujących spostrzeżeń dr McCrossana na biblijny tekst grecki i hebrajski w kontekście uzdrowienia i odkupienia, jakie zostało nam dane przez Jezusa Chrystusa. Kenneth E. Hagin w słowie wstępnym: „Wierzę, że wolą Pana było, by książka dr McCrossana ponownie trafiła w ręce miłośników Bożego Słowa”.

Roy H. Hicks – był aktywny na różnych polach służby chrześcijańskiej przez ponad 50 lat. Był pastorem, autorem kilkunastu książek, przez wiele lat pełnił znaczące funkcje we wspólnocie wyznaniowej International Church of the Foursquare Gospel. Odszedł do wieczności w 2008 r.

Kenneth E. Hagin – autor licznych, także wydawanych w Polsce książek, skupiających uwagę na kwestiach związanych z wiarą i uzdrowieniem. Hagin doświadczył jako nastolatek potężnego, Bożego uzdrowienia i idąc przez życie aż do jego zakończenia wypełniał misję otrzymaną od Boga „idź i ucz moich ludzi wiary”. Odszedł do Pana w 2003 r. po ponad 70 latach służby.

Dane książki:

Autor: Dr T.J. McCrossan

Wydawca: Wydawnictwo AF