Uzdrawianie – Francis MacNutt

Dwa tysiące lat temu w Palestynie niewidomi odzyskiwali wzrok, głusi – słuch, a chromi zaczynali chodzić o własnych siłach. Jezus uzdrawiał potrzebujących z wszelkich dolegliwości. O tym wie chyba każdy chrześcijanin. Nie każdy jednak uświadamia sobie, że Chrystusowe uzdrawianie nie zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, a Jezus także dzisiaj powołuje swoich uczniów, by posługiwali modlitwą o uzdrowienie. Problem w tym, że od czasów oświecenia prawda ta była w Kościele coraz częściej spychana do kategorii wstydliwych przeżytków poprzednich epok czy religijności ludowej.

Francis MacNutt był jednym z pionierów odnowy posługi uzdrawiania w Kościele katolickim. To między innymi dzięki niemu przeżywa ona teraz renesans i odzyskuje należne jej miejsce w praktyce i myśli Kościoła. W tej bestsellerowej, sprzedanej w prawie milionie egzemplarzy, książce, bazując na swym ogromnym doświadczeniu w tej posłudze, stworzył on praktyczne kompendium dla każdego zainteresowanego modlitwą o uzdrowienie. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy posługują czy chcieliby nią posługiwać, ale także dla tych, którzy odczuwają potrzebę takiej modlitwy czy po prostu chcieliby zobaczyć działanie żywego Boga w dzisiejszym świecie.

Uzdrawianie to wyczerpujące, wiarygodne i mające siłę przemieniania dzieło, które będzie przynosić uzdrowienie wielu osobom przez wiele kolejnych lat.

– Dr Dale Matthews, autor The Faith Factor: Proof of the Healing Power of Prayer

Najlepiej ujmująca wszelkie aspekty tematu książka o chrześcijańskiej posłudze uzdrawiania, jaką kiedykolwiek czytałam… To książka o miłości i mocy zmartwychwstałego Chrystusa.

– Agnes Sanford, autorka The Healing Light

Uzdrawianie od lat stanowi podstawową pomoc dla nauczycieli, duchownych, osób zajmujących się opieką zdrowotną oraz duchowych poszukiwaczy i zachęca nowe pokolenia chrześcijan do uwierzenia w Bożą moc uzdrawiania.

– Barbara Shlemon Ryan, autorka Uzdrowienia wewnętrznego

Francis MacNutt był jednym z pierwszych katolików zaangażowanych w ruch odnowy charyzmatycznej, od lat posługuje modlitwą wstawienniczą, jest założycielem i liderem Chrześcijańskiej Posługi Modlitwy o Uzdrowienie, wygłasza konferencje i rekolekcje na całym świecie, napisał wiele książek i artykułów na ten temat, m.in. wydaną przez Wydawnictwo eSPe Modlitwę, która uzdrawia.

Dane książki:

Autor: Francis MacNutt

Oprawa: miękka

Ilość stron: 448

Format: 140 x 200

ISBN: 978-83-7482-708-9

Rok wydania: 2016

Wydawca: Wydawnictwo ESPE