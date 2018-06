Uzdrawiające zmiany to książka napisana przez uznanego specjalistę, który dzieli się z czytelnikiem doświadczeniem zgromadzonym w trakcie wieloletniej pracy jako terapeuty. Posługując się przykładami swoich pacjentów i ich drogi do wyzdrowienia Dr Cloud podpowiada, jak rozwiązywać problemy, z którymi często borykamy się my lub nasi bliscy. Uświadamia, że każda rana w naszym sercu ma swoja przyczynę zarówno w naszym doświadczeniu, jak i naturze człowieka, którą opisuje Biblia. Wskazuje na rozwiązania, które pozwolą na uleczenie zranień z przeszłości i zbudowanie trwałych, opartych na miłości relacji. Cały czas w umiejętny sposób łączy szeroką wiedzę o psychice człowieka popartą praktyką w szpitalu klinicznym z głęboką wiarą i doświadczeniem Boga.

Recepta dra Clouda opiera się na czterech prostych krokach:

1. Stwórz głębsze więzi.

2. Wypracuj zdrową niezależność od osób, z którymi jesteś w relacji.

3. Dostrzeż dobre i złe cechy w sobie i innych.

4. Dorośnij emocjonalnie i duchowo, i weź odpowiedzialność za swoje życie.

Dzięki wskazówkom zawartym w książce nauczysz się, jak przezwyciężać przeszkody w budowaniu prawdziwej relacji z Bogiem, innymi i samym sobą i prowadzić prawdziwie szczęśliwe życie, do jakiego przeznaczył nas Stwórca.

Uzdrawiające zmiany jasno i prosto pokazują przyczyny naszych problemów, to, jak możemy sobie z nimi poradzić, oraz że duchowy rozwój jest kluczowy dla prawdziwego uzdrowienia. Przeczytaj koniecznie!

– Bill Hybels

Uzdrawiające zmiany są książką, która – zaraz po Biblii – wpłynęła na moje życie bardziej, niż jakakolwiek inna.

– Josh McDowell

Dr Henry Cloud jest psychologiem klinicznym, autorem wielu bestsellerowych poradników, między innymi książki Sztuka mówienia NIE.

Dane książki:

Autor: Dr Henry Cloud

Oprawa: miękka

Ilość stron: 383

Format: 140×200 mm

ISBN: 978-83-7482-783-6

Rok wydania: 2013

Wydawca: Wydawnictwo ESPE