Uwolnij moc płynącą z oddawania chwały Bogu – Kenneth W. Hagin

W oddawaniu Bogu chwały kryje się niewykorzystany potencjał mocy, którego kościół Jezusa Chrystusa jeszcze nie odkrył. Oddając Mu chwałę, możesz przechodzić przez próby i odnosić zwycięstwa. Wychwalaj Go z tej prostej przyczyny, że Go kochasz oraz wierzysz, iż może uczynić dla ciebie to, co obiecał!



Dane książki:

Tytuł: Uwolnij moc płynącą z oddawania chwały Bogu

Autor: Kenneth W. Hagin

Stron 170

Okładka miękka

Format 14 x 21,5 cm

Wydawca: Wydawnictwo AF