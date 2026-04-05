Uwięzionej rwandyjskiej liderce opozycji zabroniono uczęszczania do kościoła

Dla Victoire Ingabire Umuhozy wiara nigdy nie była narzędziem politycznym, lecz powołaniem. Gorliwa katoliczka, która kiedyś rozważała życie zakonne, dziś przebywa w areszcie w Rwandzie i – jak twierdzi jej rodzina – została całkowicie pozbawiona możliwości praktyk religijnych.

Jej córka, Raïssa Ujeneza, uważa, że to element szerszej strategii izolacji i kontroli. Podkreśla, że zakaz uczestnictwa w nabożeństwach ma na celu osłabienie psychiczne oraz ograniczenie kontaktu z jakąkolwiek wspólnotą, w tym religijną. Podczas wcześniejszego uwięzienia Ingabire mogła uczęszczać do kościoła, jednak pod ścisłym nadzorem; obecnie nawet to zostało jej odebrane.

Sprawa wpisuje się w szersze obawy dotyczące wolności religijnej w Rwandzie. W ostatnich latach zamknięto setki kościołów pod pretekstem niespełnienia wymogów formalnych. Krytycy twierdzą, że działania te zwiększają kontrolę państwa nad życiem religijnym, a wspólnoty wyznaniowe unikają otwartej krytyki władz.

Rodzina Ingabire wskazuje również na surowe ograniczenia kontaktów – rozmowy telefoniczne czy spotkania należą do rzadkości. Jej ponowne aresztowanie w czerwcu 2025 roku zostało uznane przez Sąd Najwyższy za zgodne z prawem, mimo zastrzeżeń obrony dotyczących bezstronności procedury. Proces może potrwać lata.

Ingabire to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci opozycji w Rwandzie. Po powrocie z emigracji w 2010 roku została skazana m.in. za terroryzm i „podżeganie do podziałów” – zarzuty, które odrzucała. W 2018 roku ułaskawił ją prezydent Paul Kagame. Organizacje międzynarodowe wielokrotnie krytykowały jej proces jako motywowany politycznie.

Obecne zarzuty również uznawane są przez jej zwolenników za element walki politycznej. Zdaniem córki, międzynarodowy rozgłos sprawy czyni ją szczególnie niewygodną dla władz.

Mimo wieloletnich represji Ingabire pozostaje nieugięta i nie rozważa emigracji. Jak podkreśla jej córka, jej celem jest walka o demokrację w Rwandzie. Sprawa polityczki stała się symbolem napięć między władzą a opozycją oraz pytaniem o granice wolności – zarówno politycznej, jak i religijnej.

Źródło opr.: Christian Daily