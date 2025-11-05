Życie arcydzieł naprawdę nie jest łatwe. I często jest gotowym materiałem na powieść sensacyjną, o ile nie horror…

Poprzez niesamowite losy ponad stu wybitnych dzieł ta książka ukazuje, w jaki sposób sztuka może zniknąć. Kradzież, pożar, trzęsienie ziemi, wojna albo po prostu upływ czasu czy ludzka podłość i głupota – niebezpieczeństwa są niezliczone…

Czy wiesz, że…

Za dzieło Van Eycków zażądano okupu?

Skradziony Caravaggio być może zdobi salon któregoś z bossów cosa nostry?

Najlepszy obraz Blondela zatonął wraz z Titanikiem? I nie tylko on.

Największym zagrożeniem dla dzieł Moneta był… on sam?

Rząd Vichy przetopił „balon” Bartholdiego, a Wieża Eiffla cudem nie podzieliła tego losu?

Picasso spłonął w katastrofie lotniczej?

Wiele bezcennych dzieł w niewytłumaczalny sposób zniknęło z muzeów i sejfów, które miały je chronić?

Wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem po galerii arcydzieł, których inaczej prawdopodobnie już nigdy nie zobaczysz.

Paul Valéry napisał kiedyś, że „książki mają tych samych wrogów, co człowiek: ogień, wilgoć, dzikie zwierzęta, czas i własną zawartość”. To samo można oczywiście powiedzieć o dziełach sztuki, a do listy niszczycielskich sił dodać jeszcze przypadek. Ile nieznanych arcydzieł przypada na jedną zachowaną Wenus z Milo? Pewne dzieła, które przepadły bez pozostawienia po sobie śladów ikonograficznych, bez wątpienia zajmowałyby ważne miejsce w naszym zbiorowym panteonie. Pożar Pałacu Dożów w 1577 roku pozbawił nas raz na zawsze kompozycji Giovanniego Belliniego, które być może otoczylibyśmy takim samym kultem, co freski z Kaplicy Sykstyńskiej. Można się pobawić marzeniami o alternatywnej historii sztuki składającej się z dzieł, których zostaliśmy pozbawieni. Tworzymy tu taką historię na podstawie wyrw, wymyślamy sobie estetyczną przeszłość będącą dziedzictwem losowych strat. Nadajemy nowy sens arbitralności.

[fragment wstępu]

Dane książki:

Utracone arcydzieła. Historie dzieł sztuki, których już nie zobaczysz

Autor: Sophie Pujas

Wydawnictwo: Znak Koncept

Rodzaj oprawy: Okładka twarda

Wydanie: I

Liczba stron: 224

Format: 225×275

Rok wydania: 2025