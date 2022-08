Uspokój swój mózg – Anders Hansen

Jak poczuć się lepiej i zadbać o siebie w niespokojnych czasach?

Chociaż ludzkości nigdy nie żyło się lepiej, wielu z nas czuje się źle. Żyjemy w epoce ciągłego stresu, natłoku negatywnych i smutnych informacji, porównywanie się z innymi obniża nasze samopoczucie.

Książka szwedzkiego psychiatry i autora wieloletnich badań nad mózgiem, pozwala zrozumieć jakie mechanizmy kierują naszymi emocjami i samopoczuciem oraz daje konkretne wskazówki jak możemy poprawić nasz dobrostan i czuć się lepiej.

Po co nam emocje? Jaki wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa mają relacje z innymi? Ile kontaktów społecznych powinniśmy utrzymywać by czuć się lepiej? Jak zachować spokój w świecie w którym każdego dnia trafiają do nas negatywne i smutne wiadomości? Czy szczęśliwe życie jest w ogóle możliwe? Jak nie pozwolić by stres nas kontrolował?

Książka autora bestsellera „Wyloguj swój mózg”.

Poznaj ostatnie odkrycia naukowe i zadbaj o zdrowie swojego mózgu.

Bestsellerowy i nagradzany autor, szwedzki psychiatra, absolwent Karolinska Insitute. Opublikował ponad 2000 artykułów prasowych z dziedziny medycyny i farmacji. Jako uznany ekspert medyczny często gości w radiu i telewizji, szczególnie w programach naukowych, i jeździ z wykładami po świecie. Autor bestsellera „Wyloguj swój mózg”.

Jego książki osiągnęły już światowy nakład ponad 2.000.000 egzemplarzy.

„Uspokój swój mózg” – książka Hansena

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego czujemy się tak źle, kiedy żyje nam się tak dobrze, zdałem sobie sprawę̨ z istotnego faktu: zapomnieliśmy, że jesteśmy istotami biologicznymi. Zapomnieliśmy, co sprawia, że czujemy się̨ dobrze. Dlatego w tej książce przyjrzymy się naszemu życiu emocjonalnemu i samopoczuciu z perspektywy mózgu i zbadamy, dlaczego mózg działa tak, a nie inaczej. Po rozmowach z tysiącami pacjentów uświadomiłem sobie, jak wielką wartość mają te informacje. Pomagają tak ustawiać priorytety, żeby maksymalnie poprawić sobie samopoczucie. Pozwalają lepiej zrozumieć siebie, być dla siebie milszym.

(fragment książki)

Dane książki:

Tytuł: Uspokój swój mózg

Autor: Anders Hansen

Oprawa miękka

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-6441-0

EAN: 9788324064410

Liczba stron: 280

Wydawnictwo: Znak

Format: 144x205mm

Cena katalogowa: 44,99 zł

Tłumaczenie: Emilia Fabisiak

Rok wydania: 2022