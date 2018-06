USA: walka o przywrócenie wspomaganego samobójstwa

W Kalifornii trwa niekończąca się walka o legalność wspomaganego samobójstwa. Sąd apelacyjny przywrócił ponownie to prawo po tym, jak miesiąc temu zostało uznane za niekonstytucyjne przez sąd niższej instancji. Przeciwnicy eutanazji mają prawo odwołać się od tej decyzji do 2 lipca.

Wspomagane samobójstwo ogranicza prawo dla najbardziej bezbronnych, czyli terminalnie chorych, ludzi w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych, a także każdego, kto liczy, że jego ubezpieczenie zdrowotne pokryje koszty leczenia – powiedziała agencji CNA Kristen Hanson, adwokat z ramienia Funduszu Akcyjnego Praw Pacjenta.

Prawo daje możliwość otrzymania śmiertelnych substancji każdemu pacjentowi,

u którego orzeka się, że pozostało mu 6 lub mniej miesięcy życia. Prokurator generalny, który walczył w sądzie o przywrócenie tego prawa argumentował, że daje ono pewnego rodzaj ulgę pacjentom, ich rodzinom i lekarzom, którzy żyją w niepewności, zmierzając się z trudnymi decyzjami dotyczącymi zdrowia.

Według przeciwników prawa, przywrócenie asystowanego samobójstwa to temat zastępczy i ucieczka przed dostarczeniem prawdziwiej opieki i leczenia dla pacjentów z poważnymi chorobami. Na przykładzie innych stanów północnoamerykańskich zauważyć można, że prowadzi ono do jeszcze większych aberracji, takich jak, fala samobójstw czy podawanie tzw. „leków samobójczych” ludziom z depresją kliniczną. Warto też wspomnieć o częstej nietrafności prognoz lekarskich co do życia pacjentów.

za Rad. Watykanskie