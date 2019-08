USA: „Ta ustawa usunie bardzo ważne zabezpieczenia wolności religijnej”

Projekt ustawy, która może mieć poważne konsekwencje dla wolności religijnej, pokonuje kolejne etapy w Kongresie.

Jeśli Ustawa „Nie krzywdź” (Do Not Harm Act) zostanie uchwalona, usunie pewne części Ustawy o Przywróceniu Wolności Religijnej (Religious Freedom Restoration Act – RFRA).

Zwolennicy Ustawy „Nie krzywdź” twierdzą, że RFRA często wykorzystywana jest jako broń przeciw kobietom, mniejszościom i środowisku LGBTQ. Dlatego chcą ją ociosać.

Jednak orędownicy wolności religijnej mówią, że te zabezpieczenia są absolutnie konieczne, by ludzie wiary mogli utrzymać i praktykować swoje przekonania religijne.

Matt Sharp, starszy doradca Alliance Defending Freedom, w wypowiedzi dla „Faith Nation” CBN News mówił o tym, jak Ustawa „Nie krzywdź” może wpłynąć na RFRA, i dlaczego jej nazwa wprowadza w błąd.

„Ta ustawa zniesie bardzo ważne zabezpieczenia wolności religijnej dla rzeszy Amerykanów, ludzi ze wszystkich ścieżek życia – chrześcijan, muzułmanów, Żydów i wielu innych, którzy w ciągu 25 lat historii Ustawy o Przywróceniu Wolności Religijnej mieli prawo do swobodnego praktykowania swojej wiary, chronione wbrew wysiłkom rządu, by zmusić ich do robienia czegoś, co jest przeciwko ich sumieniu lub narusza ich przekonania”.

Ustawę „Nie krzywdź” sponsoruje amerykański kongresmen Joe Kennedy (Partia Demokratyczna, Massachusetts). Kennedy lansuje ideę, że RFRA jest szkodliwa i służy jako narzędzie ranienia ludzi. Sharp przekonuje, że to twierdzenie jest fałszywe.

„W swej 25-letniej historii, RFRA służyła do ochrony wolności rdzennego Amerykanina, by mógł nosić długie włosy w zgodzie ze swoją wiarą. Chroni placówki opieki zdrowotnej i osoby, które sprzeciwiają się płaceniu za środki antykoncepcyjne lub aborcję. Pomaga nawet opartym na wierze placówkom adopcyjnym, by mogły działać w zgodzie ze swoją wiarą, pomagając dzieciakom znajdować dom na całe życie” – powiedział Sharp.

Sharp wyjaśnił negatywny wpływ, jaki ustawa wywrze na instytucje religijne.

„Małe Siostry Ubogich, które sprzeciwiają się płaceniu za środki antykoncepcyjne, obroniły swoje stanowisko dzięki zapisom prawnym takim jak RFRA. Jeśli Ustawa „Nie krzywdź” zostanie uchwalona, wtedy instytucje takie jak Małe Siostry Ubogich, które nie chcą płacić za aborcję lub środki antykoncepcyjne, będą zmuszone, by to robić. To działanie wbrew ich wierze. Ludzie wiary stracą to ważne, proceduralne zabezpieczenie, jeśli Ustawa „Nie krzywdź” zostanie uchwalona” – dodał.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News